Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

Ангелина Подвысоцкая
7 ноября 2025, 15:25
241
Погода на выходных, 8-9 ноября, будет достаточно солнечной и сухой. Однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди и мороз.
Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни 'врежет' мороз
Прогноз погоды в Украине на выходных / фото: depositphotos.com/ua

Что узнаете, что узнаете:

  • В каких областях будут дожди
  • Какой будет погода на выходных
  • Где температура воздуха упадет до -1 градуса

Погода в Украине на выходных будет теплой. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 8 ноября

В субботу, 8 ноября, будет облачная погода. В этот день не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют туман в западных, северных и восточных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-10 м/с.

видео дня

В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 10-15 градусов тепла, а на юге - 12-17 градусов тепла.

погода 8 ноября
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / фото: meteoprog

Погода 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, будет облачная погода. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, северных, центральных и южных областях. Также прогнозируется туман в западных, центральных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 5-12 м/с.

В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 7-12 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 9-14 градусов тепла, а на юге - 13-18 градусов тепла. В восточных областях ночью ожидается мороз - до -1 градуса.

погода 9 ноября
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украину мчится резкое похолодание. Наталья Диденко утверждает, что на выходных немного потеплеет, но потом погода резко изменится.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

16:53Экономика
Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

15:25Синоптик
Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Последние новости

16:53

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

16:52

Визит Джоли в Херсон: скандал с ТЦК разозлил киевских чиновников – Telegraph

16:47

Прямо у поезда: Анджелина Джоли получила особенный подарок в УкраинеВидео

16:39

Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркалоВидео

16:35

Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
16:33

Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

16:20

Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

16:13

"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

15:55

"Мобилизовал" почти 90 тысяч москвичей: СБУ сообщила Собянину о подозрении

Реклама
15:48

Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву" – военный

15:44

Лавров "попал в немилость" Путина: в Кремле сделали публичное заявление

15:25

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

15:12

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:10

"Есть что скрывать": участница "Холостяка" резко высказалась о Софии Шамии

14:57

"Целью является уменьшение угроз": в ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз

14:47

Плесень исчезнет навсегда: одно натуральное средство творит чудеса без химииВидео

14:40

До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

14:39

Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

14:19

РФ тотально простреливают: ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага

14:12

Британия объявила о первой поставке бронемашин Ajax, но есть нюанс

Реклама
14:08

По Украине распространяется опасное растение: что о нем известно

13:58

Назывался "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенниковФото

13:53

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиковВидео

13:29

Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус

13:25

Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории РоссииВидео

13:24

В Украину мчится похолодание: названа дата, когда погода окончательно испортится

13:22

Самый быстрый завтрак из яйца: три ингредиента, 40 секунд и все готово

13:16

Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропортуВидео

13:04

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

13:01

Астрологи назвали самых упорных знаков зодиака: всегда идут до конца

12:49

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

12:39

Новая фаворитка Путина, которой приписывают роман с диктатором, серйозно опозорилась

12:32

Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабристаВидео

12:22

Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца годаВидео

12:16

Орбан едет в Белый дом: что будет требовать от Трампа

12:07

В РФ вызверились на экс-любовницу Путина и ее нового мужа: что они учудили

12:06

На вес золота: цена базового продукта шокировала украинцев

11:49

Под угрозой шесть областей: СМИ назвали главную опасность российских КАБов

11:43

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Кроликам - обида, Обезьянам - угроза

11:26

"Могут платить": в ВРУ заговорили о повышении тарифов для населения

Реклама
11:22

Путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ - что произошло

11:12

Из Беларуси до Киева — 440 км: в Forbes предупредили о новых угрозах для Украины

10:57

РФ нанесла новые удары по энергетике: где 7 ноября не будет света

10:51

"Мне не близка": предательница Ани Лорак ошеломила откровением о дочери

10:48

Почему 8 ноября нельзя перегружать себя: какой церковный праздник

10:40

В РФ заявили о подготовке диверсии на ЗАЭС: эксперт оценила риск аварии

10:36

Есть попадание: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской областиФото

10:29

В РФ напали на сестру Регины Тодоренко — как отреагировала запроданка

10:04

Украине грозит "вечная война": появился тревожный прогноз

09:55

Рик О’Коннелл возвращается: кинофраншизу "Мумия" готовят к новому фильму

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять