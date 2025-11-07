Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни 'врежет' мороз

Погода на выходных, 8-9 ноября, будет достаточно солнечной и сухой. Однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди и мороз.

Прогноз погоды в Украине на выходных

Погода в Украине на выходных будет теплой. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 8 ноября

В субботу, 8 ноября, будет облачная погода. В этот день не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют туман в западных, северных и восточных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-10 м/с.

В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 10-15 градусов тепла, а на юге - 12-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября

Погода 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, будет облачная погода. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, северных, центральных и южных областях. Также прогнозируется туман в западных, центральных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 5-12 м/с.

В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 7-12 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 9-14 градусов тепла, а на юге - 13-18 градусов тепла. В восточных областях ночью ожидается мороз - до -1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября

Напомним, Главред писал, что в Украину мчится резкое похолодание. Наталья Диденко утверждает, что на выходных немного потеплеет, но потом погода резко изменится.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

