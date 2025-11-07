Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни 'врежет' мороз

Что узнаете, что узнаете:
Погода в Украине на выходных будет теплой. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
Погода 8 ноября
В субботу, 8 ноября, будет облачная погода. В этот день не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют туман в западных, северных и восточных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-10 м/с.
В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 10-15 градусов тепла, а на юге - 12-17 градусов тепла.
Погода 9 ноября
В воскресенье, 9 ноября, будет облачная погода. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, северных, центральных и южных областях. Также прогнозируется туман в западных, центральных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 5-12 м/с.
В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 7-12 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 9-14 градусов тепла, а на юге - 13-18 градусов тепла. В восточных областях ночью ожидается мороз - до -1 градуса.
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
