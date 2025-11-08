На страну набросилась почти самая сильная магнитная буря: "трусит" 8-балльный шторм

Украину атаковала 8-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украину накрыла почти самая сильная магнитная буря. Эта магнитная буря может сильно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает meteoagent.

С 1 ноября страну накрыла новая магнитная буря. Она внезапно ударила сразу с 6-балльной мощностью. На этом уроне она продержалась до 4 ноября включительно, а потом продолжила расти.

5 ноября мощность бури выросла до 7-ми баллов. Уже 8 ноября она внезапно стала 8-балльной, что делает её практически самой сильной. Ожидается, что 9 ноября магнитная буря станет почти 5-балльной, а 10 ноября вновь усилится почти до 6-ти баллов.

Украину атаковала 8-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 17 вспышек класса С и М. Сообщается, что 8 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 80%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 40 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Поэтому в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно больше находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости. Также магнитная буря такого уровня может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных", - говорится в сообщении.

Симптомы влияния магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

