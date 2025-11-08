Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

Ангелина Подвысоцкая
8 ноября 2025, 18:37
289
Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 9 ноября
  • Где температура воздуха опустится до +2 градусов
  • Где будет сильный туман и дожди

Погода в Украине 9 ноября будет прохладно и дождливо. Во многих областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах. Там объявили І уровень опасности из-за сильного тумана - 200-500 м.

видео дня
погода 9 ноября
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 9 ноября в Украине будет влажная погода. Синоптики прогнозируют дожди в западных, северных и Одесской областях. Температура воздуха днем повысится до 12-16 градусов тепла. На западе и севере будет холоднее - 7-12 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 2-8 градусов тепла.

11 ноября Украину атакует еще большее похолодание. На западе и севере днем температура воздуха опустится до 6-9 градусов тепла и будут лить дожди.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 ноября

В Украине 9 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь на Закарпатье, Прикарпатье, Правобережье и в Одесской области. На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье будет туман. Ветер будет южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7°, на юге до 10° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 9 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

погода 9 ноября
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Погода 9 ноября в Киеве

В Киеве 9 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 ноября
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

18:37Синоптик
Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

17:50Украина
Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Последние новости

20:02

Наши бабушки имели свой Tiffany: что означали украшения украинских женщин

19:56

Рабочий и колхозница: в РФ захейтили Королеву с ее мужем-стриптизером

19:46

Любимые овощи украинцев стремительно дешевеют - цены упали втрое

19:24

Лишь единицы знают о главном секрете стиралки: скрытая возможность меняет всеВидео

19:21

Не слабый пол: как украинки руководили государством и воевали с оружием в руках

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
19:10

Как проблемы действующей власти в США работают нам на рукумнение

18:43

Как по-украински правильно сказать "копейка" - древнее название, о котором забылиВидео

18:37

Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

18:22

Диверсия на ЗАЭС: раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией

Реклама
18:11

Как сделать ванную комнату идеально чистой за 15 минут: если гости на пороге

17:59

Небанальный ужин для всей семьи: рецепт божественного на вкус блюда

17:50

Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

17:40

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

17:36

"Слышу это с третьего сезона": Решетник вступил в перепалку с известным блогером

17:24

"Мы почти окружены": комбат ВСУ раскрыл CNN правду о боях за Покровск

17:15

На страну набросилась почти самая сильная магнитная буря: "трусит" 8-балльный шторм

17:14

"Ноль генерации": мощнейший удар РФ остановил все ТЭС Центрэнерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровск: в DeepState предупредили об угрозе окружения сверхважного города

16:51

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Реклама
16:43

"Очень наглый удар": Зеленский принял важное решение после обстрела УкраиныФото

16:33

РФ изменила тактику ударов по Украине: Игнат назвал главную особенность

16:24

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

16:22

"Жалею об этом": Билоножко эмоционально сообщила о большой потере

15:49

Не просто декор: настоящая причина, почему в СССР вешали ковры на стены

15:36

Почему кот месит вас лапками: ветеринары объяснили, что означает такое действие

15:25

Вот почему понедельник называют тяжелым: правда, которую знали еще наши предки

15:12

Подорожание более чем на 50%: в Украине рекордно растет в цене любимый напиток

15:12

Едва теплые батареи и графики газоснабжения: к чему готовиться украинцам зимой

15:12

На границе Украины остановили пропуск граждан: образовались гигантские очередиВидео

15:01

Газ, дрова или электричество: что выгоднее для частного дома в 2025 году

14:47

Предательница Асти уходит со сцены РФ: "Превратилась в колхозницу"

14:41

Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минутВидео

14:22

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

14:04

Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

13:56

Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки

13:38

"Его сердце билось любовью": на фронте погиб знаменитый украинский футболист

13:37

Звезда "Женского доктора" заговорила о своей мобилизации - детали

12:56

"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступокВидео

Реклама
12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

12:16

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:15

Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

11:59

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

11:53

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории УкраиныВидео

11:40

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

11:39

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуреВидео

11:25

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

11:23

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:05

Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять