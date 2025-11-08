Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: УНИАН

Погода в Украине 9 ноября будет прохладно и дождливо. Во многих областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах. Там объявили І уровень опасности из-за сильного тумана - 200-500 м.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 9 ноября в Украине будет влажная погода. Синоптики прогнозируют дожди в западных, северных и Одесской областях. Температура воздуха днем повысится до 12-16 градусов тепла. На западе и севере будет холоднее - 7-12 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 2-8 градусов тепла.

11 ноября Украину атакует еще большее похолодание. На западе и севере днем температура воздуха опустится до 6-9 градусов тепла и будут лить дожди.

Погода 9 ноября

В Украине 9 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь на Закарпатье, Прикарпатье, Правобережье и в Одесской области. На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье будет туман. Ветер будет южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7°, на юге до 10° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 9 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Погода 9 ноября в Киеве

В Киеве 9 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

