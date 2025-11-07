Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

Вы узнаете:
- Как будет работать программа "УЗ-3000"
- Когда запустят программу бесплатных перевозок по железной дороге
Президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, когда заработает эта программа и сколько она продлится.
Кто может воспользоваться программой "УЗ-3000"
Билеты, по программе "УЗ-3000", будут доступны всем гражданам Украины.
В "Укрзализныце" считают, что такая опция будет удобной для пассажиров, которым неважно точное время путешествия - например, тех, кто раз в год ездит к родственникам или путешествует по стране во время отпуска.
Кроме того, программа должна пригодиться военным и прифронтовым общинам в непиковые для УЗ периоды.
Когда заработает программа "УЗ-3000"
Свириденко во время часа вопросов к правительству рассказала, что программа "УЗ-3000" по бесплатным перевозкам, которую запускает "Укрзализныця", должна начаться уже 1-го декабря.
"Эта возможность предоставляется всем гражданам Украины. Она (программа - Ред.) должна запуститься с 1 декабря", - сказала глава Кабмина.
Продолжительность программы "УЗ-3000"
Премьер-министр подчеркнула, что украинцы получат бесплатные 3 000 километров уже этой зимой. Программа заработает в декабре и будет действовать ориентировочно 4 месяца, когда низкий спрос на услуги.
Как будет работать программа "УЗ-3000"
Оказывается, что украинцы, по программе "УЗ-3000", смогут получить билет не на все поезда.
Например, украинцы будут иметь возможность получить бесплатный билет не в пиковые периоды, а в менее нагруженные, когда свободных мест достаточно.
Корреспондент Главреда передает, что по словам генерального директора УЗ Александра Перцовского, километры можно будет использовать дважды в год, а именно:
- январь-февраль;
- октябрь-ноябрь.
Перцовский добавил, что на одного пользователя приходится примерно 4 поездки.
"Идея не в том, чтобы ежедневно ездить Киев-Жмеринка, идея в том, чтобы использовать 3 000 км и увидеть далекие вещи", - сказал генеральный директор УЗ.
Он отметил, что один пользователь может купить билет только для себя или своего ребенка.
Как можно будет воспользоваться программой "УЗ-3000" - смотрите видео:
Кроме этого, "километрами" будут поощрять поездки в дни, когда пассажиропоток обычно снижен (например, не в пятницу вечером в Киев или из столицы во Львов, когда едут все, а, скажем, во вторник или утренним поездом за "километры").
Кроме этого, "УЗ-3000" не предусматривает возможности бесплатных билетов на 1 класс в поездах Интерсити, вагонах СВ и международных поездах.
Можно ли уже получить бесплатные билеты "УЗ-3000" и как
Пока нет. "Укрзализныця" еще не обнародовала детальных разъяснений относительно того, какие периоды будут считать пиковыми и не запустила возможность получения билетов по программе "УЗ-3000".
"Зимняя поддержка" - что известно
Напомним, в прошлом году, с 1 декабря в Украине заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Украинцы получали средства на виртуальную карту через приложение "Дія", "Укрпочту" или банки-партнеры.
В этом году президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "Зимней поддержки" для населения.
Зимой 2025-2026 года украинцы получат от правительства 1000 гривен. Главред рассказывал, как оформить выплаты и на что можно потратить.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
