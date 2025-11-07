Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

Главред расскажет, когда запустят программу "УЗ-3000" и как она будет работать.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-smogut-besplatno-proehat-3-000-km-na-poezde-kogda-zarabotaet-programma-10713266.html Ссылка скопирована

Свириденко рассказала, сколько продлится программа "УЗ-3000" / Колаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Как будет работать программа "УЗ-3000"

Когда запустят программу бесплатных перевозок по железной дороге

Президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, когда заработает эта программа и сколько она продлится.

Кто может воспользоваться программой "УЗ-3000"

Билеты, по программе "УЗ-3000", будут доступны всем гражданам Украины.

видео дня

В "Укрзализныце" считают, что такая опция будет удобной для пассажиров, которым неважно точное время путешествия - например, тех, кто раз в год ездит к родственникам или путешествует по стране во время отпуска.

Кроме того, программа должна пригодиться военным и прифронтовым общинам в непиковые для УЗ периоды.

Когда заработает программа "УЗ-3000"

Свириденко во время часа вопросов к правительству рассказала, что программа "УЗ-3000" по бесплатным перевозкам, которую запускает "Укрзализныця", должна начаться уже 1-го декабря.

"Эта возможность предоставляется всем гражданам Украины. Она (программа - Ред.) должна запуститься с 1 декабря", - сказала глава Кабмина.

Продолжительность программы "УЗ-3000"

Премьер-министр подчеркнула, что украинцы получат бесплатные 3 000 километров уже этой зимой. Программа заработает в декабре и будет действовать ориентировочно 4 месяца, когда низкий спрос на услуги.

Как будет работать программа "УЗ-3000"

Оказывается, что украинцы, по программе "УЗ-3000", смогут получить билет не на все поезда.

Например, украинцы будут иметь возможность получить бесплатный билет не в пиковые периоды, а в менее нагруженные, когда свободных мест достаточно.

Корреспондент Главреда передает, что по словам генерального директора УЗ Александра Перцовского, километры можно будет использовать дважды в год, а именно:

январь-февраль;

октябрь-ноябрь.

Перцовский добавил, что на одного пользователя приходится примерно 4 поездки.

"Идея не в том, чтобы ежедневно ездить Киев-Жмеринка, идея в том, чтобы использовать 3 000 км и увидеть далекие вещи", - сказал генеральный директор УЗ.

Он отметил, что один пользователь может купить билет только для себя или своего ребенка.

Как можно будет воспользоваться программой "УЗ-3000" - смотрите видео:

Кроме этого, "километрами" будут поощрять поездки в дни, когда пассажиропоток обычно снижен (например, не в пятницу вечером в Киев или из столицы во Львов, когда едут все, а, скажем, во вторник или утренним поездом за "километры").

Кроме этого, "УЗ-3000" не предусматривает возможности бесплатных билетов на 1 класс в поездах Интерсити, вагонах СВ и международных поездах.

Можно ли уже получить бесплатные билеты "УЗ-3000" и как

Пока нет. "Укрзализныця" еще не обнародовала детальных разъяснений относительно того, какие периоды будут считать пиковыми и не запустила возможность получения билетов по программе "УЗ-3000".

"Зимняя поддержка" - что известно

Напомним, в прошлом году, с 1 декабря в Украине заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Украинцы получали средства на виртуальную карту через приложение "Дія", "Укрпочту" или банки-партнеры.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "Зимней поддержки" для населения.

Зимой 2025-2026 года украинцы получат от правительства 1000 гривен. Главред рассказывал, как оформить выплаты и на что можно потратить.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред