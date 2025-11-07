Укр
Орбан едет в Белый дом: что будет требовать от Трампа

Инна Ковенько
7 ноября 2025, 12:16обновлено 7 ноября, 12:46
Ключевая цель поездки Орбана - показать себя великим геополитическим лидером перед предстоящими выборами в Венгрии.
Виктор Орбан хочет убедить Трампа встретиться с Путиным
Виктор Орбан хочет убедить Трампа встретиться с Путиным

Главное:

  • Виктор Орбан хочет убедить Трампа встретиться с Путиным
  • Венгрия стремится к отмене санкций США против российской нефти
  • Орбан стремится укрепить свою политическую позицию перед выборами

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 7 ноября прибудет в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Он попытается убедить президента США организовать встречу с Владимиром Путиным.

Также Венгрия хочет добиться освобождения от санкций США против российских Роснефти и Лукойла. Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на своих инсайдеров.

Ранее Венгрия уже обращалась к Трампу с просьбой сделать исключение в отношении российской нефти, на которую США наложили санкции. Впрочем президент США отказал.

Отмечается, что главная цель Орбана - пригласить Трампа в Венгрию. Премьер хочет этого визита, потому что перед выборами в апреле имеет сильного соперника. Советники считают, что приезд Трампа поможет Орбану укрепить свой авторитет и активизировать его консервативную базу.

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это его ключевой приоритет. Они будут говорить о российском газе, но больше всего Орбана беспокоят выборы", - отметил источник, работающий в венгерском правительственном учреждении.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуяш заявил, что пятничная встреча станет "возможностью для двух глав государств определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а дальше - к российско-украинскому мирному соглашению".

Визит Орбана в Вашингтон - мнение эксперта

Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в США на переговоры с президентом Трампом не сможет повлиять на политику Белого дома по отказу от российских энергоносителей. Об этом в интервью Главреду рассказал аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

"У Орбана просто нет карт для разговора с Трампом. Ему нечего предложить взамен, чтобы убедить снизить давление на Россию. Поэтому можно с высокой долей уверенности сказать, что визит Орбана в Вашингтон закончится ничем.

Гардус отметил, что если бы у Орбана действительно были основания для громких заявлений, он уже бы объявил о своей "большой победе".

Заявления премьер министра Венгрии Орбана - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Виктор Орбан планирует представить президенту США Дональду Трампу специальную энергетическую инициативу во время официального визита в Вашингтон, запланированного на 7 ноября. По словам источников в венгерском правительстве, вопрос энергетики станет "самой чувствительной темой" встречи. Венгрия будет просить Вашингтон учесть, что из-за "исторических, географических и технических" обстоятельств страна не способна оперативно отказаться от импорта российской нефти и газа.

Кроме того, недавно Орбан заявил, что Украина может распасться как государство и она уже "потеряла суверенитет". При этом он цинично отметил, что Украина существует якобы только благодаря помощи Запада.

Напомним, ранее Орбан заявил якобы о "решенной судьбе" Украины. По его словам, после завершения войны страну поделят на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную.

