Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

О чем сказал Тука:

Только два фактора могут заставить Путина закончить войну

Война может продолжаться еще не один и не два года

Война России против Украины далека от завершения. По состоянию на сейчас не видно предпосылок ни для капитуляции, ни для замораживания конфликта. Об этом в колонке для Главреда рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам Туки, заставить Путина завершить войну могут лишь определенные факторы. Первый - достижение им собственных целей, второй - истощение или России, или Украины.

В первом случае возможно замораживание войны вдоль линии фронта, во втором - капитуляция Украины. Теоретически обе стороны могут истощиться одновременно, однако пока нет предпосылок для реализации ни одного из этих сценариев в ближайшем будущем.

"Поэтому война будет продолжаться еще долго - не год и не два. Более того, война может раскручиваться, причем вполне вероятны два варианта: в войну будут втягиваться другие страны, и война может выйти за пределы Украины и перекинуться на территории других государств", - резюмирует он.

Когда может закончиться война РФ против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война России против Украины, скорее всего, продлится и после завершения этого года, а Россия будет иметь ресурсы для ведения боевых действий как минимум до лета 2026-го. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

По его мнению, активная фаза боевых действий может завершиться примерно в середине следующего года. В то же время, хоть и существует определенная возможность достижения перемирия уже в этом году, она остается крайне низкой.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 октября российские войска совершили масштабную атаку на Украину, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как отмечает The Telegraph, встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может стать решающим этапом в его попытках прекратить войну в Украине, ведь российская военная кампания в значительной степени зависит от поддержки Китая. Разрыв "партнерства без границ" между Москвой и Пекином является одной из ключевых задач администрации Трампа.

Президент США Дональд Трамп уже провёл разговор с Си Цзиньпином, во время которого стороны обсудили ситуацию в Украине и договорились совместно работать над её урегулированием.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

