В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих при исполнении служебных обязанностей получили ранения.

https://glavred.info/ukraine/v-kremenchugskom-tck-i-sp-proizoshla-strelba-est-ranenye-chto-izvestno-10710962.html Ссылка скопирована

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Военнообязанный ранил двух военнослужащих ТЦК и СП из пистолета

Стрелка уже задержали

В Кременчугском РТЦК и СП произошла стрельба. Известно о ранениях военнослужащих. Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Сообщается, что двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей.

видео дня

В Полтавском областном ТЦК и СП отметили, что 30 октября около 16:00 полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского района военнообязанного гражданина. Во время оформления документов и обязательного осмотра, в ответ на вопрос полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, мужчина достал пистолет предварительно переоборудованный из травматического ТТ и произвел несколько выстрелов.

В результате двое военных получили ранения голени.

"По состоянию на сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия", - резюмируется в сообщении.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Усилится ли мобилизация в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Иван Тимочко подчеркнул, что в ближайшее время можно ожидать усиления мобилизационных мероприятий. Тимочко пояснил, что для эффективной мобилизации необходима надежная информационная база, которая позволяет понимать, кто подлежит службе. Именно поэтому данные берутся из различных государственных реестров.

"У нас наиболее точный и полный - Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум - до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - говорит Тимочко в комментарии ТСН.ua.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 октября президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлил действие военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

В то же время Министерство обороны объявило о запуске бета-тестирования новых видов отсрочек от военной службы в сервисе "Резерв+". Как пояснили в ведомстве, онлайн получить отсрочку смогут родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, а также те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.

Кроме того, в Украине расширено действие программы "Контракт 18-24", направленной на привлечение в армию молодых и мотивированных граждан. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Другие новости:

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред