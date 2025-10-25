В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

Для получения отсрочки нужно подать соответствующий запрос в "Резерв+".

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки

Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование двух новых видов отсрочек от службы в армии в сервисе "Резерв+". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Для получения отсрочки этим категориям нужно подать соответствующий запрос в "Резерв+". После этого система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения будет предоставлена отсрочка.

В Минобороны добавили, что процесс проверки основания для получения отсрочки обычно занимает несколько часов. Более того, не требуются сбор справок или визиты в ТЦК и СП.

В ведомстве напомнили, что уже сейчас получить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" могут:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

студенты, аспиранты;

работники учреждений высшего и профобразования.

