Автопродление и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

Виталий Кирсанов
24 октября 2025, 19:00
Более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек от мобилизации автоматически, без очередей и бюрократии.
80% отсрочек можно будет оформить через приложение
80% отсрочек можно будет оформить через приложение "Резерв+"

Кратко:

  • 80% отсрочек можно будет оформить через приложение "Резерв+"
  • Остальную часть - в любом удобном ЦНАПе

Кабмин принял важные изменения, которые касаются оформления отсрочек от мобилизации и их продления. Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"Правительство приняло решение, внедряющее автоматическое продление отсрочек, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦНАП", - написала Свириденко.

Она детализировала, что согласно решению Кабмина:

  • более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек от мобилизации автоматически, без очередей и бюрократии;
  • 80% отсрочек можно будет оформить через приложение "Резерв+". Остальную часть - в любом удобном ЦНАПе;
  • основное подтверждение отсрочки - это электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Бумажных справок с собой брать не придется.

Глава украинского правительства обратила внимание, что изменения вступают в силу с 1 ноября.

По словам Свириденко, такое решение - важная часть создания экосистемы "е-ТЦК". Так государство хочет перевести в электронный формат ключевые сервисы и уменьшить нагрузку на ТЦК.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков ранее высказывал убеждение, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что нынешние реалии делают неизбежной мобилизацию лиц этого возраста в ВСУ. Кроме того, Куртков добавил, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны.

"Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил командир в инетрвью Слидство.Инфо.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

мобилизация мобилизация в армию Юлия Свириденко
