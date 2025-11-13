Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Война за пределами Украины уже готовится в штабах России.

Россия строит стратегию для нападения на Европу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сказал Тимочко:

Россия может готовиться к войне в Европе

В штабах РФ рассматривают сценарии эскалации за пределами Украины

Войска КНДР могут усилить армию РФ в случае нападения на страны Европы

Эксперты и политики в последнее время все чаще высказывают опасения, что страна-агрессор Россия может расширить войну на территорию Европы, при этом не прекращая боевые действия в Украине.

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала оценил возможности РФ действовать шире, чем только на территории Украины. По его словам, Россия уже накапливает ресурсы и рассматривает различные сценарции новой эскалации.

Россия приближается к странам Европы

Еще во время учений "Запад 2025" российские войска отрабатывали сценарии на морском и воздушных направлениях, где недавно фиксировали нарушение пространства государств Европы.

Также Россия пытается приблизиться к странам НАТО за счет запуска беспилотников и подхода российских войск к территориальным водам европейских стран.

Обозреватель отметил, что в дополнение к этому в России принимают законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов, что может свидетельствовать об одном - в штабах РФ рассматривают варианты открытия второго фронта, под который формируют необходимые силы.

"Так выглядит, что они (россияне - Главред) готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы, и под них сейчас готовят ресурс", - сказал Тимочко.

Кремлевский диктатор Владимир Путин надеется, что прорваться в европейские государства Россия сможет не только за счет военных возможностей, но и эффекта психологического давления на общество. Агрессивная тактика может надломить моральное состояние гражданских.

Россияне могут расширить агрессию с помощью войск КНДР

Тимочко отметил, что Москва рассматривает северокорейских военных как силы, которые могут усилить группировку РФ в противодействии любой из европейских государств.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Россия подготовила и обучила северокорейских солдат, которых может привлечь как квази войска против любой страны Европейского Союза", - пояснил он.

Зачем Путину захват Европы - мнение эксперта

Главред писал, что по словам политического аналитика Ольги Курносовой, Владимир Путин хочет вернуть России ту роль, которую играл Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Однако он не хочет понимать, что мир изменился и вернуть эту роль просто невозможно.

Поэтому пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Война России против Европы - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Германии предупредили, что Владимир Путин готов проверить границы Европы и устроить "горячее противостояние" в любой момент.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро добиться нужных для себя результатов в Эстонии и создать там "Нарвскую народную республику".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор может открыть еще один фронт в Европе, не дожидаясь завершения войны против Украины.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

