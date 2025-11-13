Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА: "Флеш" рассказал, чем это грозит

Большинство секретов сохраняются только до первого трофея.

Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА / Коллаж: Главред, фото: Милитарный, Сергей "Флеш"

Коротко о главном:

Армия оккупантов в виде трофеев имеет все типы основных БПЛА, которые использует украинская армия.

Случилось это после того, как российское подразделение беспилотных систем "Рубикон" развернуло по фронтам сеть РЛС и начало сбивать разведывательные крылья ВСУ. Об этом сообщает специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Конечно, они в своем Центре изучили всю электронику, системы связи внутри наших БПЛА и системы навигации. Конечно, они знают все наши частоты", - говорит "Флеш".

Эксперт отмечает, что аналитика так называемых российских экспертных каналов, которые рассказывают об украинских беспилотниках и гадают вокруг принципов работы наших систем навигации не стоит внимания.

Бескрестнов считает, что их поверхностные оценки не должны вводить в заблуждение относительно осведомленности реальных российских специалистов в области БпЛА о дронах, которые находятся на вооружении ВСУ.

"Это означает лишь одно, с этими "ТГ экспертами" профессиональная армия России не считает нужным ничем делиться", - подчеркивает "Флеш".

Он констатирует, что большинство секретов сохраняются только до первого трофеирования. И этот принцип равнозначно действует как у нас, так и в армии РФ.

Наступление РФ - мнение эксперта

Российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает эксперт

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также тактически продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Армия РФ активизировала наступление, захватив по меньшей мере три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Напомним, россияне продолжают активные наступательные действия на Покровско-Мирноградском направлении. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что риск временной оккупации этих городов сохраняется, однако для этого российским силам понадобится гораздо больше времени и ресурсов, чем они рассчитывали.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

