Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА: "Флеш" рассказал, чем это грозит

Инна Ковенько
13 ноября 2025, 10:09
884
Большинство секретов сохраняются только до первого трофея.
Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА
Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА / Коллаж: Главред, фото: Милитарный, Сергей "Флеш"

Коротко о главном:

  • Россияне имеют образцы всех типов украинских БпЛА
  • Случилось это после развертывания на фронте российской сети РЛС
  • Большинство секретов хранятся до первого трофея

Армия оккупантов в виде трофеев имеет все типы основных БПЛА, которые использует украинская армия.

Случилось это после того, как российское подразделение беспилотных систем "Рубикон" развернуло по фронтам сеть РЛС и начало сбивать разведывательные крылья ВСУ. Об этом сообщает специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

видео дня

"Конечно, они в своем Центре изучили всю электронику, системы связи внутри наших БПЛА и системы навигации. Конечно, они знают все наши частоты", - говорит "Флеш".

Эксперт отмечает, что аналитика так называемых российских экспертных каналов, которые рассказывают об украинских беспилотниках и гадают вокруг принципов работы наших систем навигации не стоит внимания.

Бескрестнов считает, что их поверхностные оценки не должны вводить в заблуждение относительно осведомленности реальных российских специалистов в области БпЛА о дронах, которые находятся на вооружении ВСУ.

"Это означает лишь одно, с этими "ТГ экспертами" профессиональная армия России не считает нужным ничем делиться", - подчеркивает "Флеш".

Он констатирует, что большинство секретов сохраняются только до первого трофеирования. И этот принцип равнозначно действует как у нас, так и в армии РФ.

Наступление РФ - мнение эксперта

Российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает эксперт

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также тактически продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Армия РФ активизировала наступление, захватив по меньшей мере три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Напомним, россияне продолжают активные наступательные действия на Покровско-Мирноградском направлении. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что риск временной оккупации этих городов сохраняется, однако для этого российским силам понадобится гораздо больше времени и ресурсов, чем они рассчитывали.

Читайте также:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Силы беспилотных систем
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

10:12Война
"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

10:05Фронт
В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светом

В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светом

09:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Последние новости

10:33

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

10:12

Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

10:09

Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА: "Флеш" рассказал, чем это грозит

10:05

"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

09:44

Тест по картинке: что мешает вам разбогатеть

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
09:35

В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светомВидео

09:30

Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

09:26

Одна ночь ценой месячной аренды: сколько в Украине стоит жилье на Новый год

09:06

Дилемма коррупционных разоблачениймнение

Реклама
09:00

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев

08:59

Блэкауты ударят по кошельку: экономист оценил, что будет с ценами в Украине

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Четыре знака зодиака достигнут финансового успеха до конца 2025 года

08:14

Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

08:05

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

07:35

США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

07:34

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

06:59

Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

06:21

Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

06:10

Почему Вашингтон отходит от ключевых интересов Украинымнение

Реклама
05:55

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

05:40

Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

05:00

Удача уже в пути: пять знаков зодиака скоро закрутит вихрь перемен

04:36

Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 ноября: Ракам - разочарование, Весам - обновление

03:30

Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду"

03:09

Популярный миф опровергнут - действительно ли собаки и коты ненавидят друг другаВидео

02:35

На голову трех знаков зодиака свалятся большие деньги в середине ноября

01:53

"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

00:42

Двухсотлетняя загадка: могли ли казаки создать собственную субмаринуВидео

12 ноября, среда
23:52

Зачем в СССР клеили газеты под обои: неожиданная причина

23:44

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:28

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

23:18

Семена погибают еще до посева: эксперт раскрыл пять ошибок при хранении

22:36

Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

22:31

Как появились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

22:30

Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада РоссииВидео

22:29

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

22:12

Тайна железнодорожной "зебры": что скрывают полосы на столбах вдоль путей

22:10

Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надеватьВидео

Реклама
21:47

Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

21:29

Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

21:25

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:24

Обладают редким даром: родившиеся в эти три месяца, несут свет даже в темные времена

21:08

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:02

Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

20:59

Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять