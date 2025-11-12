ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Россияне начали активное наступление на Гуляйпольском направлении Запорожской области, ВСУ вынуждены отходить на более выгодные позиции, отмечают военные.

РФ начала наступление в направлении Запорожья - есть ли угроза обвала фронта / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему украинские военные вынуждены отступать

Чем может обернуться отступление украинских войск

Произошел ли обвал фронта и есть ли угроза оккупации Запорожья

В ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Войска страны-агрессора России активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Главред собрал главное, что стоит знать о ходе боев в Запорожской области и чем грозит наступление оккупантов.

Россияне начали новое наступление на Запорожье

Аналитическая группа DeepState 10 ноября сообщила об ухудшении ситуации в Запорожской области. По их данным, значительно расширилась серая зона на участке Сладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеновское. Вражеские силы увеличили свое присутствие в этом районе, их постоянно фиксируют по всей серой зоне.

В частности, оккупантам удалось полностью захватить Успеновку, а также проверяется информация об оккупации Сладкого и Привольного. Сейчас противник усиливает давление на Новое и Новоуспеновское и продвигается в направлении Ровнополья.

"К сожалению, количественное преимущество противника сказывается, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может ставить под угрозу Гуляйполе, ведь оккупация Ровнополье открывает оперативное пространство с севера на сам город и усложняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном).Все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал в свое время много усилий, чтобы попытаться залезть в город, в частности, с направления Марфополя. Теперь открывается новый путь, который может осложнить оборону важного населенного пункта в данном районе", - указывали в DeepState.

/ Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Почему украинские военные вынуждены отступать

Силы обороны Юга Украины 11 ноября сообщили об отходе с позиций вблизи пяти населенных пунктов. В Запорожской области, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней продолжаются интенсивные боевые действия. Противник использует все имеющиеся виды вооружения, пытаясь выбить украинские войска с удерживаемых позиций. За последние дни здесь зафиксировано около сотни боевых столкновений.

"Вследствие активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на наши позиции (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что оккупанты пытаются закрепиться в захваченных населенных пунктах, однако украинские военные оказывают мощное сопротивление. Особенно ожесточенные бои идут за Яблочное, Ровнополье и Сладкое. Враг с восточного направления пытается охватить Гуляйполе и перерезать логистические пути из Покровского. Бои продолжаются - украинские подразделения отчаянно обороняют каждый сантиметр земли.

12 ноября Силы обороны Юга сообщили, что поздно вечером 11 ноября 2025 года, после массированного огневого удара по украинским позициям в районе Ровнополья, подразделения были вынуждены отступить на более выгодные рубежи, чтобы сохранить жизнь личного состава.

По информации военного командования, на этом направлении произошло около 25 боевых столкновений. Во время попыток продвинуться враг понес значительные потери - за последние сутки ликвидировано 58 оккупантов, еще почти три десятка получили ранения.

"Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комлексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений", - говорится в сообщении.

Какие успехи россиян на Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что после активизации действий российских оккупационных войск в Запорожской области противнику удалось захватить три населенных пункта.

Он отметил, что враг использует погодные условия, в частности густой туман, для проникновения между украинскими позициями. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где противник, имея численное преимущество, смог продвинуться вперед в ожесточенных боях. Украинские подразделения Группировки войск "Юг" продолжают держать оборону возле Ровнополья и Яблочного, нанося агрессору значительные потери благодаря комбинированным ударам.

"Каждый метр нашей земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Юг" за трое последних суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники", - указал главком.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Чем может обернуться отступление украинских войск

Ситуация на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко предостерегает, что при сохранении текущей динамики российские войска могут начать продвигаться на несколько, а впоследствии и на десятки километров ежедневно.

В своем Telegram-канале он отметил, что в районе Гуляйполя украинские подразделения вынуждены отходить под интенсивным давлением противника. Стерненко указывает на признаки истощения Сил обороны, трудности с координацией и острый дефицит ресурсов, в частности беспилотников, что может способствовать дальнейшему быстрому наступлению российской армии.

"Если оставить все, как есть, будут и продвижения на километры, а затем и на десятки километров в сутки", - отметил Стерненко.

Что говорят военные о наступлении россиян

Военный с позывным "Мучной" сообщил, что вблизи Гуляйполя линия фронта ежедневно ослабевает под натиском российских оккупантов. По его словам, если ситуация не изменится, противник может добраться до самого города. Причину он видит не в отсутствии мужества у украинских защитников, а в просчетах местного командования.

"Господа, которые отвечают за этот рубеж, потеряли контроль и боеспособность подразделений. Коммуникация между частями фактически разрушена, координация глухая как ветер, действия не согласованы, приказы или запаздывают, или вообще не доходят", - отмечает он.

/ Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Командир взвода батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что пока основное внимание сосредоточено на Покровском направлении, враг активно продвигается по правому флангу в направлении Запорожья, пытаясь обойти линию обороны через Днепропетровскую область.

"Запорожское направление (с правого фланга) в 2026 году ожидает обвал, подобный тому, что произошел на Донбассе после Авдеевки и Очеретино. Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было на Сумщине, все может закончиться трагически", - впоследствии добавил он.

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" добавил, что о сложной ситуации на Гуляйпольском направлении военные предупреждали неоднократно, но должную реакцию начали проявлять только сейчас, когда масштабы проблемы стали очевидными. Он подчеркнул, что враг не использует сложных тактических маневров или большого количества техники - основные трудности возникают из-за внутренних просчетов и недостатков организации.

"Еще в 2024-м году, когда были первые попытки (неценз. - россиян,- ред.) давить в направлении Великой Новоселки и соседних территориях Запорожской области, я отмечал, что врагу гораздо выгоднее не рубиться с нами в лоб на Орехов, а просто обходить все те укрепления, которые мы строили с конца 2023 года, и обходить именно через Гуляйполе", - напомнил он.

Орехов / Инфографика: Главред

Произошел ли обвал фронта

Сейчас нельзя говорить о полном облове фронта на Запорожье, происходит лишь постепенное "продавливание" позиций Сил обороны Украины. Об этом сообщил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он пояснил, что обвал фронта происходит в том случае, когда противник может продвинуться на 20-70 км вглубь территории, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"Сейчас мы можем говорить о давлении, которое создавалось на этом направлении достаточно долго. И из-за того, что россияне заострили основное внимание на Покровском и Новопавловском направлениях, то, очевидно, мы были скованы в своих резервах. Да, произошло определенное "продавливание" наших позиций", - отметил он.

По его словам, такая ситуация потенциально угрожает городу Гуляйполе, который является важным укрепленным районом. Жмайло добавил, что россияне придерживаются своей привычной тактики и избегают прямых штурмов укрепленных пунктов и через меньшие села пытаются обойти ключевые узлы обороны. Эксперт также отметил, что в последнее время россияне захватили шесть населенных пунктов в Запорожской области, но сейчас на месте есть подкрепление Сил обороны для стабилизации линии фронта.

Есть ли угроза окружения ВСУ в Запорожской области

РФ пытается окружить Силы обороны Украины в Запорожской области, сообщил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире "Radio NV".

Он отметил, что ключевыми населенными пунктами являются Гуляйполе и Орехов, и нынешние действия противника направлены на обход Гуляйполя с севера, создание дополнительного кольца окружения и вытеснение украинских войск из города - классическая тактика российских оккупантов.

Ступак также добавил, что РФ пытается продвигаться в районе Степногорска, южнее Запорожья, и может использовать русло разрушенного Каховского водохранилища для атак в этом направлении.

/ Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Могут ли россияне оккупировать Запорожье

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак во время чата на Главреде отметил, что наиболее критическая точка сейчас - Запорожье. В 20 км к югу от города расположен Степногорск на высоте, где бои идут уже давно, и город почти разрушен. Если российские войска захватят его и закрепятся там, они смогут обстреливать Запорожье с высоты, и город окажется в ситуации, похожей на Херсон: постоянные обстрелы, FPV-дроны охотятся на людей, жители вынуждены покидать город.

"Здесь вопрос в том, что они сделают с этими городами. Для россиян уничтожение жилой застройки - это что-то вроде спортивного интереса. Для них прекрасно, когда снаряд за секунду прошивает дом с девятого до первого этажа, и все разрушается. Они этому радуются, как дети. А вот когда прилетает по российским городам, им почему-то это очень не нравится, и они сразу кричат, что мы "укронацисты" и "бандеровцы". А по украинским городам бить - это своего рода развлечение для россиян. Вот сейчас они и "развлекаются", например, планомерно выбивая и уничтожая все заправки в Сумской области. КАБы летят - они неточны, но за счет своей массы они делают много беды. Поэтому чисто технически Днепр или Запорожье россиянам придется брать долго и нудно, но при этом города будут уничтожены", - резюмировал он.

Военный эксперт также отметил, что используя тактику массированных ударов КАБами по городу и тактику применения малых пехотных групп для инфильтрации в боевые порядки Сил обороны Украины россияне могут оккупировать любой областной центр.

"К сожалению, это можно сделать. Россия адаптирует свою тактику", - указал он.

Могут ли ВСУ стабилизировать ситуацию

Ситуация в Запорожской области может стабилизироваться только при условии дополнительного усиления украинской группировки, заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире канала "Суспільне".

По его словам, враг взял под контроль Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку, из-за чего украинские войска были вынуждены перейти к маневренной обороне и отойти на новые рубежи. Риски для Гуляйполя при этом возрастают.

Селезнев отметил, что российские оккупанты активизировали свои действия на этом направлении, хотя отдельные украинские источники сообщали о стабильной ситуации и якобы эффективных контрмерах наших сил.

"Враг действует таким образом, отыскивает слабые места в нашей обороне, чтобы атаковать. Почему так произошло - что враг смог прорвать нашу оборону на этом участке фронта? Думаю, что это будет отдельным разбором, в частности штабом Главнокомандующего генерала Сырского - какие-то части не удержали, по каким причинам это произошло, но, в любом случае, нам надо сейчас направлять наши усилия на то, чтобы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт отметил, что стабилизация ситуации в ближайшей перспективе будет зависеть от наличия достаточных украинских ресурсов.

Об источнике: Силы обороны Юга Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

