После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

Заявление об отставке было написано на фоне коррупционного скандала.

Гринчук подала в отставку

Министр энергетики Гринчук подала в отставку

На государственной должности Гринчук работала 10 лет

Она утверждает, что в рамках ее профессиональной деятельности нарушений законодательства не было

Светлана Гринчук подала в отставку с должности министра энергетики Украины. Об этом она сообщила 12 ноября на своей странице в Facebook.

Гринчук поблагодарила президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров Украины и народных депутатов за предоставленную возможность работать на благо государства.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на пользу государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - заявила она.

Гринчук добавила, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".

"Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений - любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", - резюмировала Гринчук.

Заявление Гринчук

Предыстория

В среду, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала и публикаций пленок НАБУ анонсировал отставку двух министров Кабмина.

"Я считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос, в том числе, и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое, я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", - указал глава государства.

Операция НАБУ - что известно

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Как писал Главред, во вторник, 11 ноября, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома". По ее словам, Министерство экономики за неделю должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета компании.

О персоне: Светлана Гринчук Светлана Гринчук - украинский политический деятель, экономист и предприниматель, министр энергетики Украины (с 2025). Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (2024-2025) Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.

