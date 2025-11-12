Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволят

Юрий Берендий
12 ноября 2025, 15:51обновлено 12 ноября, 16:27
266
Президент Украины Зеленский анонсировал отставку министров энергетики и юстиции и введение санкций решением СНБО против фигурантов схем в энергетике.
Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволят
Зеленский анонсировал отставку министров - кого уволят / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, пресс-служба Кабмина

О чем сказал Зеленский:

  • Правительство будет способствовать следствию по коррупционным схемам в энергетике
  • Министры энергетики и юстиции должны подать в отставку
  • СНБО введет санкции против участников схем в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала и публикаций пленок НАБУ анонсировал отставку двух министров Кабмина. Об этом он сообщил во время видеообращения, которое транслировал Офис президента.

Зеленский сообщил, что провел детальный разговор с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

видео дня

"Должна быть максимальная чистота в энергетике всех процессов, абсолютно, и каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем. И это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция. Никаких схем", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что правительство будет полностью способствовать следствию, всем процессуальным и судебным действиям, а также начнется очистка и перезагрузка управления "Энергоатома".

"Второе, я считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос, в частности, и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое, я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", - указал глава государства.

Смотрите видео заявления Зеленского:

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволят
/ Фото: скриншот

Президент также анонсировал решение СНБО о введении санкций по представлению Кабмина и отметил, что подпишет указ об их применении против двух лиц, фигурантов дела НАБУ в отношении "Энергоатома". Он подчеркнул, что в нынешних сложных условиях, когда страна переживает российские удары и отключения электроэнергии, существование любых коррупционных схем в энергетике недопустимо.

"Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство, значит отвечать за это. Нарушать закон, значит отвечать за это. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной. Я благодарю всех, кто защищает наше государство и украинцев. Слава Украине!", - резюмирует он.

Впоследствии премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на внеочередном заседании Кабинет Министров принял решение подать в Совет национальной безопасности и обороны предложения о введении персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СНБО - что известно
СНБО - что известно / Главред - инфографика

Пленки НАБУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ и САП проводят масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики. Об этом сообщили в ведомстве. Впоследствии НАБУ обнародовало первые видеодоказательства в рамках операции "Мидас" - на записях чиновники и бизнесмены подробно обсуждают схемы присвоения средств, предназначенных для защиты энергетической инфраструктуры от атак.

Коррупционный скандал в энергетическом секторе стремительно разворачивается. Как сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, бюро пытается вернуть в Украину беглого бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации масштабной коррупционной схемы.

НАБУ и САП уже сообщили о подозрениях нескольким фигурантам дела, среди которых - глава преступной организации. В нее входили действующие и бывшие должностные лица энергетической отрасли, известный бизнесмен и ряд других лиц. Они создали разветвленную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора. Сейчас задержаны пять участников, а семерым уже вручены подозрения.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский НАБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

16:21Экономика
На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

16:01Украина
Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволят

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволят

15:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучше

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучше

Последние новости

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

16:33

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

16:21

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

16:01

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

16:01

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
15:56

Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

15:52

Вы почувствуете свою силу: три знака зодиака выходят из тени

15:51

Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

15:51

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволятВидео

Реклама
15:47

В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

15:38

Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

15:31

Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

15:26

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

15:00

После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

14:45

Почему губки для мытья посуды разного цвета: об этом мало кто знаетВидео

14:30

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

14:25

Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

14:16

Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали

14:14

До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен

14:05

Почему в хрущевках нет балконов на первом этаже: три логических объяснения

Реклама
13:53

С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

13:49

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

13:48

Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

13:47

Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

13:19

Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

13:18

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:11

Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион

12:49

С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

12:44

Гороскоп на завтра 13 ноября: Львам - сюрприз, Тельцам - манипуляция

12:44

Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

12:40

Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

12:26

Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

12:17

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

12:17

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

Реклама
10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять