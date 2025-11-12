Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволят

Президент Украины Зеленский анонсировал отставку министров энергетики и юстиции и введение санкций решением СНБО против фигурантов схем в энергетике.

Зеленский анонсировал отставку министров - кого уволят / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, пресс-служба Кабмина

О чем сказал Зеленский:

Правительство будет способствовать следствию по коррупционным схемам в энергетике

Министры энергетики и юстиции должны подать в отставку

СНБО введет санкции против участников схем в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала и публикаций пленок НАБУ анонсировал отставку двух министров Кабмина. Об этом он сообщил во время видеообращения, которое транслировал Офис президента.

Зеленский сообщил, что провел детальный разговор с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

"Должна быть максимальная чистота в энергетике всех процессов, абсолютно, и каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем. И это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция. Никаких схем", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что правительство будет полностью способствовать следствию, всем процессуальным и судебным действиям, а также начнется очистка и перезагрузка управления "Энергоатома".

"Второе, я считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос, в частности, и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое, я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", - указал глава государства.

Президент также анонсировал решение СНБО о введении санкций по представлению Кабмина и отметил, что подпишет указ об их применении против двух лиц, фигурантов дела НАБУ в отношении "Энергоатома". Он подчеркнул, что в нынешних сложных условиях, когда страна переживает российские удары и отключения электроэнергии, существование любых коррупционных схем в энергетике недопустимо.

"Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство, значит отвечать за это. Нарушать закон, значит отвечать за это. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной. Я благодарю всех, кто защищает наше государство и украинцев. Слава Украине!", - резюмирует он.

Впоследствии премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на внеочередном заседании Кабинет Министров принял решение подать в Совет национальной безопасности и обороны предложения о введении персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Пленки НАБУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ и САП проводят масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики. Об этом сообщили в ведомстве. Впоследствии НАБУ обнародовало первые видеодоказательства в рамках операции "Мидас" - на записях чиновники и бизнесмены подробно обсуждают схемы присвоения средств, предназначенных для защиты энергетической инфраструктуры от атак.

Коррупционный скандал в энергетическом секторе стремительно разворачивается. Как сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, бюро пытается вернуть в Украину беглого бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации масштабной коррупционной схемы.

НАБУ и САП уже сообщили о подозрениях нескольким фигурантам дела, среди которых - глава преступной организации. В нее входили действующие и бывшие должностные лица энергетической отрасли, известный бизнесмен и ряд других лиц. Они создали разветвленную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора. Сейчас задержаны пять участников, а семерым уже вручены подозрения.

