На шахте 'Ингульская' произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

Из-за аварии на шахте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Что известно:

На шахте "Ингульская" прорвало гидрозакладочную смесь, затоплен горизонт

Два работника шахты вышли самостоятельно

Судьба еще двух работников неизвестна

Во вторник, 11 ноября, на шахте Ингульская ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" произошла авария. В подземной выработке прорвало гидрозакладочную смесь, из-за чего затопило горизонт. Об этом сообщило Минэнерго.

На аварийном участке находились четверо работников ЧП "Свитекс". Двое из них смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

"Судьба еще двух работников по состоянию на 14:00 12 ноября остается неизвестной", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, сейчас на месте аварии продолжаются аварийно-спасательные работы. Привлечены силы ГСЧС и шахты Ингульская ВостГОК. Для расследования причин аварии будет создана специальная комиссия согласно трудовому законодательству.

Напомним, 25 августа Россия осуществила обстрел Донбасса, в результате которого обесточены шахты Добропольской громады. Под землей осталось 148 горняков. Из-за атаки на шахту ДТЭК погиб один работник, трое получили ранения.

Также 19 октября Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине, когда под землей находились 192 шахтера. Всех эвакуировали, пострадавших нет.

Как сообщал Главред, 6 ноября РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате атаки обесточены восемь шахт, а под землей оказалось 2595 горняков.

