На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

Руслана Заклинская
12 ноября 2025, 16:01обновлено 12 ноября, 16:31
Из-за аварии на шахте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Авария на шахте "Ингульская" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • На шахте "Ингульская" прорвало гидрозакладочную смесь, затоплен горизонт
  • Два работника шахты вышли самостоятельно
  • Судьба еще двух работников неизвестна

Во вторник, 11 ноября, на шахте Ингульская ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" произошла авария. В подземной выработке прорвало гидрозакладочную смесь, из-за чего затопило горизонт. Об этом сообщило Минэнерго.

На аварийном участке находились четверо работников ЧП "Свитекс". Двое из них смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

"Судьба еще двух работников по состоянию на 14:00 12 ноября остается неизвестной", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, сейчас на месте аварии продолжаются аварийно-спасательные работы. Привлечены силы ГСЧС и шахты Ингульская ВостГОК. Для расследования причин аварии будет создана специальная комиссия согласно трудовому законодательству.

Какова тактика атак РФ по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. По его словам, Россия изменила тактику атак. Теперь враг сосредотачивается не только на крупных электростанциях, но и на локальных энергетических объектах в приграничных и прифронтовых регионах.

Особенно страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что создает дополнительные риски для стабильности электроснабжения по всей стране.

Чрезвычайные ситуации на шахтах - новости по теме

Напомним, 25 августа Россия осуществила обстрел Донбасса, в результате которого обесточены шахты Добропольской громады. Под землей осталось 148 горняков. Из-за атаки на шахту ДТЭК погиб один работник, трое получили ранения.

Также 19 октября Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине, когда под землей находились 192 шахтера. Всех эвакуировали, пострадавших нет.

Как сообщал Главред, 6 ноября РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате атаки обесточены восемь шахт, а под землей оказалось 2595 горняков.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

