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"Последствия будут и в Одессе": Андрющенко - о пятнах мазута после аварии танкеров РФ

Алёна Воронина
6 января 2025, 13:03
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Последствия загрязнения после аварии российских танкеров затронут даже Одессу, а самая худшая ситуация будет в Азовском море.
танкеры рф
Андрющенко отметил, что последствия аварии российских танкеров будут и в Одессе/ коллаж: Главред, фото: скрин, Википедия

Кратко:

  • Возле Севастополя обнаружили пятна мазута размерами в несколько километров
  • Если мазут попадет в Азовское море, последствия будут катастрофическими, говорит Андрющенко
  • Также, по его словам, пятна мазута могут достичь даже Одессы

Возле Севастополя во временно оккупированном Россией Крыму были обнаружены пятна мазута размером в несколько километров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" 6 января со ссылкой на данные спутниковой съемки. Отмечается, что на спутниковых снимках, которые были сделаны накануне, в акватории Черного моря видно несколько вытянутых больших пятен к западу от Севастополя, длина этих пятен составляет от 3,5 до 9,5 км (с шириной до 1-1,5 км).

видео дня

"Также вдоль всего юго-западного и западного побережья Севастополя - от мыса Фиолент до мыса Херсонес и далее до поселка Кача - виден сплошной участок воды, который имеет плотность, отличающуюся от обычной(на фото отмечено знаком вопроса), но утверждать, что это мазутное загрязнение, невозможно без наблюдений с берега", - отмечается в сообщении.

Позже "Крымский ветер" опубликовал фото пятен мазута и останков птиц в мазуте на пляже Царский у мыса Фиолент вблизи Севастополя. Затем стало известно, что море в Балаклавской бухте возле набережной имени Назукина покрыто сплошной пленкой.

Самые худшие последствия будут в Азовском море

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что последствия попадания мазута в акваторию Азовского моря будут катастрофическими, потому что его флора и фауна не выдержат такого загрязнения. Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если смотреть на Анапу после загрязнения мазутом и то, что там происходит с экологической катастрофой, это очень показательно для России. Нам не стоит удивляться тому, что россияне творят на нашей земле, потому что на своей делают то же самое. Даже сегодня был большой скандал, что мэр этой Анапы требовал отчета от санэпидемстанции, которая отчиталась об отсутствии мазутных пятен в районе пляжей. На что мэр возразил, потому что пятно 3 х 4 км как было, так и остается. И это на самом деле ужас", - прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации.

Также Андрющенко отметил, что последствия могут добраться даже до Одессы.

"Если в Севастополе уже есть мазут, то надо ждать, что это в свое время увидим и в Одессе. А хуже всего - Азовское море, потому что загрязнение точно попадет в его акваторию, а там последствия будут катастрофические. В Азовском море другая глубина, другая флора и фауна, которые не выдержат этого. Кроме того, там некому собирать и противодействовать распространению мазутных пятен. Поэтому, к сожалению, нас еще ждут подобные картины и отчеты с территории Азовского моря, особенно с украинской части Приазовщины, потому что все природные заповедники расположены на нашей стороне. К сожалению, экологические последствия нас еще ожидают", - подытожил Андрющенко.

Авария двух российских танкеров в Керченском проливе - что известно

15 декабря два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые перевозили мазут, разломились пополам в Керченском проливе. В Керченском проливе недалеко от берега оккупированного Россией Крыма тонуло российское судно "Волгонефть-212", которое перевозило 4,3 т мазута и на борту которого было 13 человек экипажа. Сообщалось, что танкер пополам раскололи волны.

Позже стало известно, что вслед за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть еще один - "Волгонефть-239". У него также сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту было 14 человек.

Позже эксперт озвучил причину крушения танкеров возле Керчи. Эксперт указывает, что суда могут перемещаться только в прибрежных водах.

Как сообщал Главред, в ВМС назвали истинную причину катастрофы танкеров РФ возле Керчи. Танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.

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Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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Одесса Керченский пролив Азовское море экологическая катастрофа мазут новости Крыма новости Одессы
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