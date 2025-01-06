Не Купянск: враг на Харьковщине выбрал новую цель для наступления

Важнее Купянска является населенный пункт с ключевым железнодорожным сообщением.

https://glavred.info/ukraine/ne-kupyansk-vrag-na-harkovshchine-vybral-novuyu-cel-dlya-nastupleniya-10627958.html Ссылка скопирована

Купянское направление остается приоритетным для армии РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Тимочко:

Захват Купянска-Узлового для врага является более важным

В армии РФ ощущается нехватка личного состава

Россияне в поисках слабого места в обороне

Наступление армии страны-агрессора России в Харьковской области продолжается и враг оставляет Лимано-Купянское направление среди приоритетных. Противник продолжает давить на город Купянск, хотя важнее для врага будет захват другого населенного пункта.

Об этом 24 каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, поселок Купянск-Узловой оккупационным войскам значительно важнее захватить, ведь там есть железнодорожная станция с необходимой инфраструктурой для обслуживания поездов.

видео дня

Если бы оккупанты захватили Купянск-Узловой, им бы удалось одновременно улучшить свою логистику и ухудшить украинскую. Однако сейчас перспективы врага тусклые.

Купянск / Инфографика: Главред

Дело в том, что в армии РФ ощущается дефицит личного состава, поэтому одновременно концентрировать мощные ударные кулаки в Донецкой, Харьковской и Курской областях оккупантам не удается.

Несмотря на это командование РФ не теряет надежд на прорыв в Харьковской области, чтобы продолжить наступление на Донецкую область через Краматорск и Славянск в сторону Часового Яра.

"Россияне надеются найти слабое место в нашей обороне, потому что для них очень важно занять Донецкую область, чтобы Владимир Путин в недалеком будущем мог выйти на переговоры с позиции силы", - пояснил военный.

Наступление армии РФ в Харьковской области - последние новости

Накануне в ГПСУ сообщали, что войска страны-агрессора РФ продолжают попытки штурмовых действий в районе Волчанска Харьковской области, но подразделения Сил обороны Украины не дают врагу продвигаться.

Ранее также Главред писал, что из-за угрозы со стороны врага продолжается строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея в Харьковской области.

Напомним, украинские военные предупреждали, что на Харьковском направлении штурмовые действия российских войск продолжаются непрерывно. Оккупанты пытаются прорваться к реке Оскол.

Другие новости:

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред