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Риск изменения линии фронта: 2 город на Харьковщине готовят к "круговой обороне"

Алексей Тесля
2 января 2025, 01:08
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Работы выполняются в соответствии с планом и под контролем военных, рассказал Олег Синегубов.
Полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление
/ коллаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командование объединенных сил ВСУ

Важно:

  • Готовится круговая оборона города Балаклея и города Изюма
  • Возведение фортификационных сооружений является плановым

Идет строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея в Харьковской области, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Эти работы выполняются в соответствии с планом и под контролем военных, подчеркнул он в эфире национального телемарафона.

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По словам главы ОВА, мероприятия по укреплению обороны проводятся для учета возможного изменения линии фронта и приоритетов врага на отдельных направлениях.

Он пояснил, что возведение фортификационных сооружений, в частности в Изюме и Балаклее, является частью плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.

Собеседник уточнил, что это плановые мероприятия, которые принимаются для того, чтобы учитывать линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага.

"Поэтому, конечно, на очереди это — построение фортификационных сооружений, это — круговая оборона города Балаклея и города Изюма. Не могу коммуницировать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, что и часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными", — добавил Синегубов.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области. Противник использует надувные лодки. Все попытки врага тщетны.

Как сообщал Главред, россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ. ВСУ отражают попытки российских оккупантов продвинуться на Харьковском направлении.

Россия создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола, отмечал ранее военный журналист Богдан Мирошников. Враг оккупировал половину населенного пункта Двуречная.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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Харьковская область Олег Синегубов
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