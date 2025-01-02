Риск изменения линии фронта: 2 город на Харьковщине готовят к "круговой обороне"

Работы выполняются в соответствии с планом и под контролем военных, рассказал Олег Синегубов.

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/ коллаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командование объединенных сил ВСУ

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Готовится круговая оборона города Балаклея и города Изюма

Возведение фортификационных сооружений является плановым

Идет строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея в Харьковской области, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Эти работы выполняются в соответствии с планом и под контролем военных, подчеркнул он в эфире национального телемарафона.

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По словам главы ОВА, мероприятия по укреплению обороны проводятся для учета возможного изменения линии фронта и приоритетов врага на отдельных направлениях.

Он пояснил, что возведение фортификационных сооружений, в частности в Изюме и Балаклее, является частью плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.

Собеседник уточнил, что это плановые мероприятия, которые принимаются для того, чтобы учитывать линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага.

"Поэтому, конечно, на очереди это — построение фортификационных сооружений, это — круговая оборона города Балаклея и города Изюма. Не могу коммуницировать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, что и часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными", — добавил Синегубов.

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Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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