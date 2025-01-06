Путин близок к тому, чтобы в корне изменить политику в отношении КНДР - Блинкен

Блинкен отметил, что Россия готова поделиться с Северной Кореей передовыми технологиями.

https://glavred.info/world/rf-mozhet-podderzhat-yadernuyu-programmu-kndr-ssha-obespokoeny-sotrudnichestvom-stran-10627940.html Ссылка скопирована

РФ может передать Северной Корее космические технологии / Коллаж: Главред, фото: KCNA, uk.m.wikipedia.org

Ключевые тезисы Блинкена:

Россия может предоставить Северной Корее свои космические технологии

Взамен РФ ожидает оружие и другое оборудование для войны

РФ также может изменить политику и поддержать ядерную программу КНДР

Россия готова передать Северной Корее свои передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для поддержки войны против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле, пишет Yonhap.

Блинкен подчеркнул, что сотрудничество России и Северной Кореи вызывает серьезное беспокойство в США и их ключевых союзников - Южной Кореи и Японии.

видео дня

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", - заявил он.

Госсекретарь США также отметил, что президент России Владимир Путин может изменить десятилетиями сложившуюся политику в отношении Северной Кореи. Лидер РФ "близок к тому", чтобы поддержать ядерную программу КНДР.

"Это беспокойство находится в центре внимания не только Соединенных Штатов, но и Кореи и Японии", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, усиление связей между Северной Кореей и Россией подчеркивает необходимость укрепления сотрудничества между США, Южной Кореей, Японией и НАТО, поскольку безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе становится все более взаимосвязанной.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Сотрудничество РФ и КНДР - последние новости

Напомним, накануне Нового года в Северной Корее состоялось важное политическое совещание, которое провел Ким Чен Ын. На встрече было принято решение о применении "жесткой" стратегии противодействия США.

Также было заявлено, что альянс Южной Кореи, США и Японии превратился в "ядерный военный блок", а Южная Корея стала "антикоммунистическим форпостом" США. Северная Корея пообещала развивать отношения с "дружественными" странами и усилить оборонные технологии.

В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что привлечение северокорейских военных не помогло России укрепить свои позиции на Курщине или вытеснить ВСУ. Солдаты из КНДР не могут эффективно воевать из-за отсутствия опыта и языкового барьера.

Как сообщал Главред, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что 12 тысяч солдат Северной Кореи, которые сейчас находятся в Курской области, являются "пробничком", и Путин может "купить" еще 120 тысяч. Однако, по его словам, северокорейские солдаты не готовы к этой войне

Читайте также:

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред