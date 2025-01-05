Уничтожены тысячи северокорейцев: Зеленский о масштабных потерях КНДР в войне

Северная Корея перебросила на войну 12 тысяч военных, сообщил президент.

https://glavred.info/ukraine/unichtozheny-tysyachi-severokoreycev-zelenskiy-o-masshtabnyh-poteryah-kndr-v-voyne-10627847.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский назвал потери армии КНДР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Потери КНДР в войне с Украиной составили 3,8 тысячи человек

Пхеньян может перебросить еще десятки тысяч военных

Потери Северной Кореи в войне с Украиной составили 3,8 тысячи человек убитыми и ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такие цифры глава государства озвучил в интервью Лексу Фридману, опубликованном в воскресенье на YouTube канале Офиса президента Украины.

видео дня

"Северная Корея. Посмотрите на этот пример. 12 тысяч приехало. На сегодня 3 800 убито или ранено", - сказал Зеленский.

Он предупредил, что КНДР может перебросить еще десятки тысяч военных для участия в войне.

"Мы не хотим войны. Мы хотим русских остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", - добавил Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Ранее Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.

Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

Больше новостей:

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред