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Уничтожены тысячи северокорейцев: Зеленский о масштабных потерях КНДР в войне

Алексей Тесля
5 января 2025, 23:48
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Северная Корея перебросила на войну 12 тысяч военных, сообщил президент.
Зеленский, армия КНДР
Владимир Зеленский назвал потери армии КНДР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Потери КНДР в войне с Украиной составили 3,8 тысячи человек
  • Пхеньян может перебросить еще десятки тысяч военных

Потери Северной Кореи в войне с Украиной составили 3,8 тысячи человек убитыми и ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такие цифры глава государства озвучил в интервью Лексу Фридману, опубликованном в воскресенье на YouTube канале Офиса президента Украины.

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"Северная Корея. Посмотрите на этот пример. 12 тысяч приехало. На сегодня 3 800 убито или ранено", - сказал Зеленский.

Он предупредил, что КНДР может перебросить еще десятки тысяч военных для участия в войне.

"Мы не хотим войны. Мы хотим русских остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", - добавил Зеленский.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Ранее Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.

Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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