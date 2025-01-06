Взрывы и пулеметные очереди: в МАГАТЭ сообщили об обострении ситуации возле ЗАЭС

Гросси призвал строго придерживаться пяти конкретных принципов, установленных МАГАТЭ.

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Взрывы на ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Минобороны РФ

Кратко:

Сотрудники МАГАТЭ слышали взрывы на ЗАЭС

Интенсивность военных действий вблизи ЗАЭС возросла

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии слышали громкие взрывы и пулеметные очереди возле Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отмечается, что жертв или же пострадавших не было. В том же числе не было никакого влияния на любое оборудование станции.

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По словам экспертов миссии МАГАТЭ, интенсивность военных действий вблизи ЗАЭС возросла за последние сутки.

"Нападение на любую атомную электростанцию является абсолютно неприемлемым. В свете усиления военной активности на ЗАЭС я еще раз призываю к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить очевидную опасность для её безопасности, и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН для защиты объекта, и семи незаменимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, также определенных МАГАТЭ", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Ситуация на ЗАЭС - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 30 ноября оккупационные войска страны-агрессора России обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, вследствие чего она оказалась на грани блэкаута.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что с момента оккупации Запорожская АЭС была почти каждый месяц отключена от основных линий электропередач из-за российских атак.

Кроме того, полный блэкаут может произойти в случае отключения последней линии на АЭС. Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит возможной аварией.

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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