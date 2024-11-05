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"На ЗАЭС назревает что-то ужасное": аналитик поделилась тревожным прогнозом

Марина Фурман
5 ноября 2024, 12:02
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На Запорожской АЭС было не менее 150 зарегистрированных случаев значительных нарушений правил безопасности.
ЗАЭС
Ситуация на Запорожский АЭС / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы

  • Оккупанты должны покинуть ЗАЭС
  • На станции было зарегистрировано 150 случаев нарушения безопасности
  • Миссия МАГАТЭ из-за несовершенства перевода пропускает важные сообщения со станции

Союзники Украины должны приложить максимум усилий, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС или по меньшей мере добиться, чтобы российские оккупанты оставили станцию. Об этом сообщила аналитик по вопросам энергетической безопасности американского исследовательского центра Atlantic Council Ольга Хакова в интервью Голосу Америки.

По ее словам, союзники должны надавить на Путина, чтобы тот вывел войска со станции "для безопасности украинцев и европейцев".

видео дня

"Не вопрос, произойдет ли это, а вопрос когда произойдет серьезный инцидент на этой станции, пока россияне ее незаконно оккупируют", - говорит аналитик об угрозе аварии на АЭС.

Хакова отмечает, было не менее 150 зарегистрированных случаев значительных нарушений правил безопасности.

"Любой в сфере безопасности скажет, что этот уровень нарушений приводит к инцидентам. Это как смотреть замедленное видео того, как что-то ужасное назревает", - добавляет эксперт.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Комментируя работу миссии МАГАТЭ, которая сейчас находится на станции, Хакова отметила, что "в этой миссии участвуют многочисленные высококвалифицированные и чрезвычайно умные специалисты, а также отважные люди, которые сейчас выполняют свою работу на месте".

Однако, по ее словам, некоторые важные сообщения теряются в переводе от экспертов на месте, которые действительно знают и все понимают риски пребывания оккупантов на станции.

"Они (оккупанты - ред.) не заботятся хорошо об этой станции, потому что не придают приоритета безопасности. Никто не выиграет, если произойдет инцидент", - отметила Ольга Хакова.

Что известно об Ольге Хаковой?

Ольга Хакова - аналитик по вопросам энергетической безопасности, которая работает в американском исследовательском центре Atlantic Council. Она специализируется на вопросах энергетической политики, энергетической безопасности и геополитики.

Ситуация на ЗАЭС - новости по теме

Как писал ранее Главред, в результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута.

Недавно пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе, другая команда слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посещала место возможной атаки беспилотника.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что риск ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции остается высоким, это может стать крупнейшим источником радиации в Европе и даже мире.

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война в Украине МАГАТЭ российские войска Запорожская АЭС
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