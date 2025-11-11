'Я слагаю полномочия': начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

Бывший Министр экономики Украины заявил, что уходит из "Энергоатома".

https://glavred.info/politics/ya-slagayu-polnomochiya-nachalis-kadrovye-izmeneniya-na-fone-korrupcionnogo-skandala-10714508.html Ссылка скопирована

Тимофей Милованов слагает полномочия члена набсовета / Колаж: Главред, фото: УНИАН, НАБУ

Что известно:

НАБУ обнародовала доказательства коррупционного дела в сфере энергетики

Тимофей Милованов сложил полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"

Тимофей Милованов слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после коррупционного скандала в сфере энергетики. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что сегодня, 11 ноября, он созвал внеочередное заседание Наблюдательного совета и предложил временно отстранить от должностей всех лиц, чьи имена фигурируют в материалах коррупционного дела. Также Милованов предложил создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением аудита.

видео дня

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл. Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим... Все эти месяцы я пытался побудить Наблюдательный совет запустить комитеты, начать работать, а не бороться за назначение еще одного советника или жаловаться на протокольные вещи. Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, предвзят и "требую невозможного" ... Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Наблюдательного совета "Энергоатома". Пробуждения не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то оно обойдется. Особенно меня раздражают люди, которые публично говорят о борьбе с коррупцией, а на заседаниях хихикают и говорят, что "нет данных, чтобы доказать коррупцию", - написал Милованов.

Заявление Тимофея Милованова / фото: Тимофей Милованов

В то же время он добавил, что Нацсовет компании планирует принять все необходимые меры, включая взыскание возможных убытков.

"Презумпция невиновности остается незыблемой для каждого лица до окончательного решения суда", - написал он.

Милованов пообещал, что обобщенные результаты проверки будут обнародованы в объеме, который не препятствует следственным действиям.

"Наши главные приоритеты - безопасность атомных станций, непрерывное производство электроэнергии и выполнение международных обязательств Компании. Мы усиливаем внутренний контроль, управленческую ответственность и прозрачность в отношениях с поставщиками, обеспечивая защиту обличителей и недопущение любого давления на работников или свидетелей", - добавил он.

Операция Мидас - что известно

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Расследование НАБУ и САП выявило разветвленную схему коррупции среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". По данным бюро, преступная организация получала от контрагентов компании от 10 до 15% от суммы контрактов. Как установило следствие, предприятия-партнеры "Энергоатома" заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика. Сама схема имела внутреннее название "шлагбаум".

К ее реализации, по информации НАБУ, причастны бывший заместитель председателя Фонда госимущества, который позже стал советником министра энергетики, а также экс-сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в "Энергоатоме".

Впоследствии в Офисе президента отреагировали на расследование НАБУ и САП о хищении 100 миллионов долларов, отметив необходимость неотвратимого наказания. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что каждому виновному должно быть обеспечено неотвратимое наказание.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред