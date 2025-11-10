Коррупционный скандал в энергетике: Зеленский впервые заговорил о приговорах причастным

Президент Украины резко прокомментировал скандал с коррупцией в Энергоатоме.

Зеленский отреагировал на коррупцию в энергетике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, НАБУ

Что известно:

НАБУ раскрыло дело о коррупции в энергетике

Зеленский впервые отреагировал на коррупционный скандал

Президент высказался о приговорах причастным

Президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на скандал с коррупцией в энергетике. Он подчеркнул неотвратимость наказания. Об этом заявил президент в своем видеообращении.

Зеленский добавил, что чистота в Энергоатоме является приоритетом, ведь именно эта компания обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации. Поэтому нужны любые результативные действия против коррупции.

видео дня

"Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так работать, как это нужно для результата", - сказал президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в энергетике / фото: скриншот

Операция НАБУ - что известно

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Расследование НАБУ и САП выявило разветвленную схему коррупции среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". По данным бюро, преступная организация получала от контрагентов компании от 10 до 15% от суммы контрактов. Как установило следствие, предприятия-партнеры "Энергоатома" заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика. Сама схема имела внутреннее название "шлагбаум".

К ее реализации, по информации НАБУ, причастны бывший заместитель председателя Фонда госимущества, который позже стал советником министра энергетики, а также экс-сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в "Энергоатоме".

Впоследствии в Офисе президента отреагировали на расследование НАБУ и САП о хищении 100 миллионов долларов, отметив необходимость неотвратимого наказания. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что каждому виновному должно быть обеспечено неотвратимое наказание.

