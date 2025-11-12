Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

Руслана Заклинская
12 ноября 2025, 17:25
581
Замглавы МИД заявил, что Киев с лета пытался добиться встречи Путина с Зеленским.
Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват
Мирные переговоры с Россией прекращены / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, скриншот

Ключевые тезисы Кислицы:

  • В 2025 году мирные переговоры Украины с РФ завершились безрезультатно
  • Украина с лета добивалась встречи Путина с Зеленским
  • В условиях диктатуры ведение переговоров невозможно

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, пишет The Times.

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - сказал Кислица.

видео дня

По его словам, с лета основной целью украинской стороны было добиться более активной поддержки международных партнеров, чтобы заставить лидера РФ Владимира Путина встретиться с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кислица добавил, что хотя он и был открыт к прогрессу на пути к миру, ограниченные результаты переговоров с российской делегацией его не удивили. Основная причина, по словам замминистра, заключается в структуре российской власти.

"В условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию", - пояснил он.

Кислица также подчеркнул, что "в российской системе приходится иметь дело непосредственно с диктатором".

США изменили тактику переговоров с РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил в интервью Главреду, что Вашингтоне все больше осознают, что попытки отделить Россию от Китая обречены на провал, поэтому США меняют подход в переговорах.

По его словам, Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, нужно обсуждать прежде всего с Пекином. В то же время американская сторона может еще пытаться поддерживать определенный диалог с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - добавил Загородний.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным были длительными и сложными, а урегулирование войны требует подготовки и гарантий безопасности для Украины. Он надеется, что лидеры России и Украины примут смелые решения и используют этот шанс.

Также недавно Москва заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке. Российские дипломаты считают, что прогресс зависит от политической воли Украины.

Кроме этого, Кислица заявил, что во время стамбульских переговоров РФ неоднократно провоцировала Украину, избегая обсуждения конкретных шагов к миру. Российская делегация приносила досье на украинцев, делала провокационные заявления и предлагала формальные рабочие группы вместо реальных договоренностей.

Читайте также:

О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сергей Кислица война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:59Украина
ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:34Фронт
Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

17:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Последние новости

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

17:38

Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильмаВидео

17:34

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:25

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
17:23

Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

17:19

После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

17:14

Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

Реклама
16:33

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

16:21

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

16:01

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

16:01

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

15:56

Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

15:52

Вы почувствуете свою силу: три знака зодиака выходят из тени

15:51

Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

15:51

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволятВидео

15:47

В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

15:38

Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

15:31

Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

Реклама
15:26

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

15:00

После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

14:45

Почему губки для мытья посуды разного цвета: об этом мало кто знаетВидео

14:30

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

14:25

Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

14:16

Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали

14:14

До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен

14:05

Почему в хрущевках нет балконов на первом этаже: три логических объяснения

13:53

С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

13:49

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

13:48

Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

13:47

Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

13:19

Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

13:18

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:11

Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион

12:49

С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

12:44

Гороскоп на завтра 13 ноября: Львам - сюрприз, Тельцам - манипуляция

12:44

Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

12:40

Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

12:26

Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

Реклама
12:17

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

12:17

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять