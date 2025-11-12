Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

Замглавы МИД заявил, что Киев с лета пытался добиться встречи Путина с Зеленским.

https://glavred.info/war/ukraina-bolshe-ne-vedet-mirnye-peregovory-s-rf-v-mid-skazali-kto-v-etom-vinovat-10714802.html Ссылка скопирована

Мирные переговоры с Россией прекращены / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, скриншот

Ключевые тезисы Кислицы:

В 2025 году мирные переговоры Украины с РФ завершились безрезультатно

Украина с лета добивалась встречи Путина с Зеленским

В условиях диктатуры ведение переговоров невозможно

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, пишет The Times.

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - сказал Кислица. видео дня

По его словам, с лета основной целью украинской стороны было добиться более активной поддержки международных партнеров, чтобы заставить лидера РФ Владимира Путина встретиться с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кислица добавил, что хотя он и был открыт к прогрессу на пути к миру, ограниченные результаты переговоров с российской делегацией его не удивили. Основная причина, по словам замминистра, заключается в структуре российской власти.

"В условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию", - пояснил он.

Кислица также подчеркнул, что "в российской системе приходится иметь дело непосредственно с диктатором".

США изменили тактику переговоров с РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил в интервью Главреду, что Вашингтоне все больше осознают, что попытки отделить Россию от Китая обречены на провал, поэтому США меняют подход в переговорах.

По его словам, Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, нужно обсуждать прежде всего с Пекином. В то же время американская сторона может еще пытаться поддерживать определенный диалог с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - добавил Загородний.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным были длительными и сложными, а урегулирование войны требует подготовки и гарантий безопасности для Украины. Он надеется, что лидеры России и Украины примут смелые решения и используют этот шанс.

Также недавно Москва заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке. Российские дипломаты считают, что прогресс зависит от политической воли Украины.

Кроме этого, Кислица заявил, что во время стамбульских переговоров РФ неоднократно провоцировала Украину, избегая обсуждения конкретных шагов к миру. Российская делегация приносила досье на украинцев, делала провокационные заявления и предлагала формальные рабочие группы вместо реальных договоренностей.

Читайте также:

О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред