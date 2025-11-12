РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

Турция готова предоставить площадку для диалога, но реальная готовность Москвы к компромиссу остается под вопросом.

Москва подтвердила готовность возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке, однако, по словам российских дипломатов, украинская сторона пока не отреагировала на предложение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Россия выразила готовность продолжить прямые переговоры с Украиной в любое время, если со стороны Киева будет проявлена политическая воля", - отметил российский дипломат.

Стамбульская площадка остается открытой

Он добавил, что позиция Москвы остается неизменной: стамбульская площадка открыта, а турецкие партнеры подтверждают готовность принять стороны для диалога.

"Инициатива по возвращению к переговорам остается актуальной, и при наличии интереса со стороны Украины Москва готова возобновить обсуждение без промедления", - подчеркнул представитель страны-агрессора.

Дипломат напомнил, что во время предыдущих раундов Москва уже передавала Киеву предложения по организации переговорного процесса, в частности создание трех рабочих групп для онлайн-встреч. Однако украинская сторона пока не предоставила положительного отклика на эти инициативы.

Россия продолжает считать стамбульскую площадку удобной и готовой для диалога, однако отмечает, что все зависит от политического решения Киева. Ранее переговоры между Украиной и Россией проходили в Стамбуле при посредничестве Турции, после нескольких раундов контакты были прекращены. Турция неоднократно заявляла о готовности возобновить процесс и предоставить площадку для новых встреч.

Готов ли Путин встретиться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет делать все, чтобы избежать прямой встречи с ним.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что для Украины не имеет значения формат, в котором завершится война. Главное, чтобы Киев был задействован в процессе и никто не принимал решений без участия украинской стороны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в российской Оренбургской области. На территории объекта зафиксированы взрывы и масштабный пожар. По предварительным данным, повреждена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ), сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупационные войска начали масштабное стратегическое наступление в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. Об этом в интервью The New York Post сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, враг пытается прорвать украинскую оборону, сосредоточив в этом направлении большое количество живой силы, техники и подразделений морской пехоты.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает себя способным повлиять на Путина и убедить его пойти на договоренности. Кроме этого, американский лидер в очередной раз отметил свою миротворческую миссию, мол, без него войны так и продолжались бы.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

