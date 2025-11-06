Трамп заявил, что разговаривал с Путиным и тот просил его завершить войну в Украине

Американский лидер разговаривал с Путиным две недели назад.

Трамп рассказал о разговоре с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

Трамп две недели назад говорил с Путиным

Лидер РФ якобы попросил его помочь завершить войну в Украине

Некоторые подобные вопросы Трамп решал за час

Президент США Дональд Трамп две недели назад разговаривал по телефону с российским лидером Владимир Путин. В ходе разговора Путин якобы попросил Трампа помочь завершить войну в Украине. Об этом лидер США сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам это так и не удалось. Теперь вы должны ее урегулировать", - сказал Трамп. видео дня

Президент США добавил, что считает себя способным повлиять на Путина и убедить его пойти на договоренности. Трамп также заявил, что якобы "некоторые из этих вещей уладил за час", не уточняя, что именно он имел в виду.

Кроме этого, Трамп в очередной раз раскритиковал ООН, которая должна была бы заниматься урегулированием войн, а вместо этого от которой "получаешь сломанный телесуфлер". Кроме этого, американский лидер в очередной раз отметил свою миротворческую миссию, мол, без него войны так и продолжались бы.

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным - видео:

Трамп рассказал о разговоре с Путиным / Фото: скріншот

Когда может завершиться война - прогноз эксперта

Военный эксперт и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прогнозирует, что активная фаза боевых действий может продолжаться как минимум до конца 2025 года. По его оценкам, ресурсов России хватит, чтобы воевать примерно до лета 2026-го.

"Я считаю, что активные боевые действия могут завершиться в середине следующего года. В то же время существует небольшая вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году", - предположил Гетьман в комментарии Главреду.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, на саммите АТЭС Трамп заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет завершена. Также он считал, что сможет сделать это легко благодаря своим "теплым отношениям" с Путиным.

Ранее РФ назвала три условия для начала переговоров: гарантии безопасности для Украины, решение вопроса "русскоязычных регионов" и нейтральный статус Украины. Представитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что, по мнению Москвы, этих условий достаточно для быстрого завершения войны.

Кроме этого, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский считает, что шанс на завершение боевых действий до конца года или до февраля 2026-го существует, однако прогнозировать результат пока сложно.

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

