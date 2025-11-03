Укр
Трамп не собирается передавать Tomahawk Украине, но есть нюанс: детали

Анна Ярославская
3 ноября 2025, 07:23
Президент США отрицательно ответил на вопрос, обеспечит ли его администрация ВСУ Томагавками.
Дональд Трамп, ракеты Tomahawk
Дональд Трамп сказал, передаст ли ракеты Tomahawk Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Трамп пока не собирается передавать Tomahawk Украине
  • Президент США может изменить свое решение

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

На борту самолета Air Force One журналисты задали вопрос Трампу относительно того, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk.

"Нет, по крайней мере сейчас", - отметил глава Белого дома.

По его словам, он может "изменить решение", но пока его ответ: "нет".

Смотрите видео - Трамп прокомментировал поставки Tomahawk Украине:

Поставки ракет Tomahawk Украине - последние новости

По данным CNN, Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Томагавк, оценив, что это не окажет негативного влияния на запасы США. В то же время окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, пока окончательного решения по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

23 октября президент Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk могут изменить ход войны и заставить Путина почувствовать последствия агрессии. Киев ведет переговоры с европейскими странами, где есть такие ракеты.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Решится ли Трамп на передачу Томагавков Киеву: мнение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что вероятность поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk является способом давления на Россию.

"А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен положительно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

Он не исключает, что если отношение Трампа станет критическим или он почувствует разочарование, тогда могут появиться риски: задержки с поставками вооружения или даже усиление его симпатий к Владимиру Путину.

"Просто дистанцироваться от этой темы мы тоже не можем - нужно найти правильную тональность и форму коммуникации. Трампу нельзя сказать откровенное "нет", но нельзя и согласиться, ведь оба варианта несут риски. Необходимо пройти между "Сциллой и Харибдой" - избежать прямого ответа, но при этом продемонстрировать доброжелательность", - добавил Фесенко.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

