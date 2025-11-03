Укр
"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

Анна Ярославская
3 ноября 2025, 09:25
Президент США утверждает, что обновил американский ядерный арсенал в свою предыдущую каденцию и считает его "лучшим в мире".
Трамп признаёт разрушительную силу ядерного оружия, но считает испытания оправданными / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Кратко:

  • У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны
  • Трамп акцентировал на необходимости испытаний ядерного оружия
  • Глава США обсуждал вопросы денуклеаризации с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны мира, и он не хочет, чтобы США "были единственной страной, которая не проводит испытания".

В интервью CBS News глава Белого дома заявил о необходимости процесса постепенного сокращения или полной ликвидации ядерного оружия.

"У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Россия занимает второе место. Китай — очень отдаленное третье, но они будут равны через пять лет. Знаете, они быстро его производят, и я думаю, что нам следует что-то сделать с денуклеаризацией", - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что он обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая – Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

"Денуклеаризация — это очень важная вещь. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. Россия имеет много ядерного оружия, и Китай будет иметь его много", - заявил Трамп.

После слов Трампа о процессе сокращения ядерного оружия журналистка CBS News спросила, зачем Штатам испытывать ядерное оружие. Трамп ответил, что он не хочет, чтобы США "были единственной страной, которая не проводит испытания".

"Разве это не логично? Ты создаешь ядерное оружие, а потом не проводишь испытаний. Как ты это сделаешь? Как ты узнаешь, работает ли оно? Мы должны это сделать", - сказал Трамп.

"Россия объявила, что будет проводить испытания. Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны также проводят испытания. Мы – единственная страна, которая не проводит испытания, и я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не проводит испытания. Я говорю, что мы будем испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. Мы – открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом", - сказал он.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Президент США добавил, что считает американское ядерное оружие лучшим в мире. По словам главы Белого дома, это именно он "обновил и построил" его в течение четырех лет своей первой каденции.

"И я ненавидел это делать, потому что об их разрушительной силе даже говорить не хочется. Но если другие люди их будут иметь, то и мы должны их иметь", - добавил президент США.

Ядерное оружие США - последние новости

Как писал Главред, в конце октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп приказал возобновить ядерные испытания после 33-летнего перерыва. Испытания призваны проверить эффективность американского ядерного арсенала и гарантировать действенность системы ядерного сдерживания.

Летом 2025 года Соединенные Штаты Америки, вероятно, впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании, давая понять российскому диктатору Владимиру Путину, что они по-прежнему привержены европейской безопасности. Об этом писало агентство Bloomberg со ссылками на данные аналитиков в сфере обороны из открытых источников.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин недавно похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник".

В каком случае Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии Главреду заявил, что Россия могла бы прибегнуть к применению ядерного оружия, если президент Владимир Путин поймет, что не сможет достичь поставленных перед войной целей.

По словам Бондарева, в случае безрезультатности войны, значительных потерь для страны и необходимости принимать мир на компромиссных условиях, окружение Путина может почувствовать, что "полстраны угробили по пустякам", например из-за Крыма или ЛДНР. В такой ситуации бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле дальнейших действий лидера РФ.

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

