ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

Завод задействован в обеспечении потребностей оккупационной армии, производя бензин, дизельное топливо, авиационный керосин.

Силы обороны поразили один из ключевых НПЗ России / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, Astra

Коротко:

Силы обороны поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ

Предварительно, поражена одна из установок первичной переработки нефти

Подразделения Сил обороны Украины 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. По предварительной информации поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Результаты попадания уточняются.

Удар осуществлен в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала врага и осложнения поставок топлива и боеприпасов к российским войскам.

Отмечается, что завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов - бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и тому подобное. Проектная мощность переработки - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей оккупационной армии.

Удары по России - мнение эксперта

Для эмоционального давления на российское общество, Украине нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены. Об этом заявил военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман

"Мы сейчас уничтожили почти половину нефтеперерабатывающих заводов, но россиянам ничего - что-то там где-то горит-полыхает, а разговоров об этом внутри РФ почти нет. А вот если бы упало Останкино или прилетело бы по какой-то улице в Москве, россияне бы об этом много говорили, а главное - начали задавать вопросы Путину", - считает он.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как писал Главред, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии и ряду объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.

В ночь на 11 ноября Саратовскую область РФ массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе. Местные жители сообщили о пожаре и "прилете" по объекту нефтяной промышленности.

Кроме того, в ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. В социальных сетях массово сообщали о многочисленных взрывах в Саратовской области, а также о перебоях с электроснабжением в нескольких районах Волгоградской области.

