Массированная атака дронов по России: горят ГРЭС и нефтезавод, закрыты аэропорты

В Волгограде российская ПВО ударила по многоэтажке. Однако власти РФ обвиняют Украину.

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Костромскую ГРЭС / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

РФ подверглась массовой атаке дронов

Под удар попали два стратегически важных объекта

В РФ закрывали аэропорты в разных регионах из-за угрозы БПЛА

В ночь на 5 ноября страну-агрессора РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.

В Росавиации сообщили, что в связи с ночной атакой дронов в РФ закрывали аэропорты Самары, Краснодара, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Иваново, Саратова, Владикавказа и Грозного.

Атака на Костромскую область

Как пишет российский Telegram-канал Astra, Костромская ГРЭС атакована в Волгореченске Костромской области. Данный факт подтверждают фото с места событий. Местные жители сняли огненное зарево над Костромской ГРЭС.

Метсный губернатор Сергей Ситников сообщил, что власти устраняют "последствия на объектах энергетической инфраструктуры".

"В Волгореченске Костромской области отражена атака беспилотников. Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет", — написал он в Telegram.

Костромская ГРЭС / Фото: t.me/exilenova_plus

Костромская ГРЭС — третья по установленной мощности тепловая электростанция России (3720 МВт). Она вырабатывает около 1,5% от общего объёма производимой в России электроэнергии (ежегодный отпуск электроэнергии станцией составляет порядка 15 млрд кВт*4).

На станции установлены восемь энергоблоков мощностью по 330 и 300 МВт и уникальный энергоблок "миллионник" мощностью 1200 MBT.

Основным видом топлива является газ, резервным - мазут.

Костромская ГРЭС попала под удар / Фото: t.me/astrapress

Атака на Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о возгорании в районе промзоны в Красноармейском районе - там находится НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - написал он в Telegram.

Атака на НПЗ Лукойл в Волгограде / t.me/exilenova_plus

Кроме того, он обвинил Украину в гибели 48-летнего мужчины. По словам губернатора, в многоэтажку Волгограда якобы врезался дрон, а от его осколков погиб россиянин.

"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Горя Хо**лова 4 повреждены балконы, выбиты окна соседних домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", — подчеркнул Бочаров.

В то же время в Сети утверждают, что в многоэтажку на самом деле попала ракета от системы ПВО "Панцирь", а не украинский беспилотник.

Повреждена высотка по адресу улица Гаря Хо**лова, 4. По данным Astra, расстояние от этой многоэтажки до НПЗ — около 19 километров.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму в ночь на 6 ноября

Как писал Главред, ночью в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. В районе с начался сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горит предприятие "Крымнефтесбыт".

Нефтебаза, связанная с компанией ООО "Крымнефтесбыт", является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Атаки ВСУ по территории РФ

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

29 октября было подтверждено поражение Силами обороны двух нефтеперерабатывающих заводов, задействованных в обеспечении армии страны-агрессора: Новоспасского НПЗ (Ульяновская обл., РФ) и Марийского НПЗ (Республика Марий Эл). Также поражен Буденновский газоперерабатывающий завод (Ставропольский край, РФ).

В начале октября в России прогремели мощные взрывы в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

