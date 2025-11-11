Укр
Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

Юрий Берендий
11 ноября 2025, 22:07
Сырский рассказал о ситуации на фронте и акцентировал на повышении активности врага в Запорожской области и продвижении оккупантов.
Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте
Сирский сделал громкое заявление о фронте и продвижении россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

О чем сказал Сырский:

  • 40% всех боевых действий происходит на Покровском направлении
  • Враг смог оккупировать три населенных пункта в Запорожской области
  • Украина наращивает дальнобойные удары по РФ, в том числе ракетами Фламинго

Силы обороны Украины продолжают придерживаться тактики активной обороны. Несмотря на превосходство противника, украинские подразделения успешно отражают атаки на большинстве направлений и проводят поисково-ударные операции на определенных участках фронта. Также растет результативность ударов дальнобойным оружием, в частности ракетами "Фламинго". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook.

По его словам, наибольшая активность врага наблюдается в районах Купянска, Северска и особенно на Покровском направлении, где сейчас происходит около 40% всех боевых столкновений. Несмотря на это, противник несет там значительные потери.

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте
"Также агрессор повысил активность в Запорожской области. Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия - густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери", - указал он.

Сырский отметил, что содержание каждого метра украинской земли обходится российской армии в сотни жизней. Только в зоне ответственности группировки войск "Юг" за последние трое суток оккупанты потеряли около 800 военных и более сотни единиц техники.

"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия - ракет Нептун, Фламинго, а также реактивных дронов. Врагу это хорошо донимает", - резюмирует он.

Чем обернется для Украины оккупация россиянами Покровска - мнение эксперта

Как писал Главред, оборона Покровска дала Украине самое ценное - время. Время для эвакуации гражданского населения, для украинского оборонно-промышленного комплекса, чтобы запустить серийное производство нового оружия, и для западных партнеров, чтобы они смогли согласовать позиции и начать производство необходимого вооружения. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

В то же время Россия это время потеряла. По его словам, в течение 13 месяцев ее войска безуспешно пытались прорвать оборону Покровска, тогда как кремлевское руководство рассчитывало за этот период захватить всю Донецкую область и продвинуться дальше. К этому добавляются значительные потери в живой силе, технике, ресурсах и экономические убытки.

Украина же, теряя Покровск, по мнению Ступака, лишается мощной крепости, которая держалась более года. Именно поэтому Россия стремится заставить Украину оставить Краматорск и Славянск - она не желает снова увязнуть в затяжных боях и тратить еще год на новое продвижение.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на участках фронта на юге Запорожской области остается сложной и требует усиления украинской группировки войск. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, российские войска достигли продвижения сразу на двух направлениях в Запорожской области, заставив украинские подразделения отступить с позиций возле пяти населенных пунктов.

Кроме того, по данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, российские оккупанты прорвались в Покровск. В городе уже находятся несколько сотен захватчиков, которые активизировались на южной окраине и продвигаются вперед на легкой технике.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

