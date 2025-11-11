Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

Вы узнаете:
Погода в Украине 12 ноября будет прохладно и дождливо. Во многих областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 12 ноября практически повсеместно будет влажная погода. Самые сильные дожди ожидаются в западных, восточных, Одесской, Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха повысится до 6-11 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке - 12-16 градусов тепла.
В пятницу и субботу придет потепление. В большинстве областей температура воздуха повысится до 10-12 градусов тепла. А уже в воскресенье, 16 ноября, в регионы придет похолодание. В то же время в понедельник, 17 ноября, потеплеет до +12 градусов.
Погода 12 ноября
В Украине 12 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди по всей Украине. В юго-восточных областях будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла; днем 5-10°, на юге и востоке 8-13°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +6
По данным meteoprog, 12 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Черниговской областях. Там температура воздуха опустится до +6...+8 градусов.
Погода 12 ноября в Киеве
В Киеве 12 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью и днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.
Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.
