Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

Ангелина Подвысоцкая
11 ноября 2025, 20:51
Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 12 ноября
  • Где температура воздуха опустится до +3 градусов
  • Где будет сильный туман и дожди

Погода в Украине 12 ноября будет прохладно и дождливо. Во многих областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 12 ноября практически повсеместно будет влажная погода. Самые сильные дожди ожидаются в западных, восточных, Одесской, Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха повысится до 6-11 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке - 12-16 градусов тепла.

В пятницу и субботу придет потепление. В большинстве областей температура воздуха повысится до 10-12 градусов тепла. А уже в воскресенье, 16 ноября, в регионы придет похолодание. В то же время в понедельник, 17 ноября, потеплеет до +12 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: ventusky

Погода 12 ноября

В Украине 12 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди по всей Украине. В юго-восточных областях будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла; днем 5-10°, на юге и востоке 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 12 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Черниговской областях. Там температура воздуха опустится до +6...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: meteoprog

Погода 12 ноября в Киеве

В Киеве 12 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью и днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: meteoprog

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

