Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

Селезнев отмечает, что враг действует в поисках слабых мест, что влияет на безопасность населенных пунктов на юге Запорожской области.

https://glavred.info/front/vrag-aktiviziruet-nastuplenie-na-yuge-ekspert-rasskazal-kakoy-gorod-pod-ugrozoy-10714511.html Ссылка скопирована

Украинские войска пытаются стабилизировать фронт на юге Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

На юге Запорожской области изменилась линия фронта из-за активности врага

Несколько населенных пунктов оказались под контролем врага

Украинские подразделения отступили на новые рубежи для перегруппировки

Ситуация на юге Запорожской области остается напряженной и требует усиления украинской группировки. Об этом сообщил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире канала "Суспільне", сообщает УНИАН.

По его словам, украинские силы были вынуждены отступить из ряда населенных пунктов.

видео дня

"Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка перешли под вражеский контроль. Мы были вынуждены проводить маневренную оборону и отходить на другие рубежи и позиции. Риски для Гуляйполя растут", - отметил Селезнев.

Активизация российских войск

Эксперт отметил, что российские войска значительно активизировали наступление на этом направлении, тогда как предыдущие контрнаступательные мероприятия ВСУ не дали ожидаемого результата.

"Как видим, не помогли те меры. Мы теряем территории. Враг наращивает свои усилия и достаточно масштабно наступает. То есть, мы теряем по несколько квадратных километров ежесуточно, и, конечно, таким образом подвергаем опасности Гуляйполе", - сказал он.

Селезнев отметил, что оккупанты стремятся захватить территории, включенные в новую редакцию российской конституции, и активно ищут слабые места в украинской обороне.

"Враг действует таким образом, отыскивает слабые места в нашей обороне, чтобы атаковать. Почему так произошло - что враг смог прорвать нашу оборону на этом участке фронта? Думаю, что это будет отдельным разбором, в частности штабом Главнокомандующего генерала Сырского. Но нам надо сейчас направлять наши усилия на то, чтобы стабилизировать ситуацию", - подчеркнул эксперт.

Какая может быть угроза

Он также предупредил, что потеря контроля над несколькими селами создает угрозу для всего левого фланга украинской обороны на юге области.

"Теряя контроль над теми территориями, где сейчас бушуют ожесточенные боевые столкновения, мы подвергаем смертельной опасности фактически весь левый фланг украинской обороны", - отметил Селезнев.

По его словам, активизация противника на этом направлении была прогнозируемой еще с весны.

"Все предпосылки того процесса были очевидными. Теперь мы видим соответствующие последствия", - подчеркнул эксперт.

Селезнев подчеркнул, что дальнейшая стабилизация ситуации на фронте напрямую зависит от наличия ресурсов в Вооруженных силах Украины.

"Если мы будем иметь ресурсы для того, чтобы усилить нашу группировку, которая действует на этом участке фронта - все будет хорошо, если нет - могут быть определенные нюансы", - резюмировал он.

Наступление РФ - экспертное мнение

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровскую область с южного направления.

По его оценке, противник движется по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья, пытаясь создать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Эксперт отмечает, что формирование такого плацдарма открывает новые возможности для наступательных действий российских сил на Запорожском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, зима 2025-2026 может стать переломной в войне между Украиной и Россией. По данным аналитического материала Foreign Affairs, украинские силы сталкиваются с беспрецедентными вызовами: истощением боевых подразделений, дефицитом боеприпасов и угрозой потери стратегических городов Донбасса.

Кроме того, вечером 10 ноября основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев сообщил о том, что оккупационные войска страны-агрессора России пересекли государственную границу на Харьковщине в новом месте - в районе населенного пункта Бологовка.

Напомним, что Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии The New York Post.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред