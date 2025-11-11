Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

ВСУ продолжают сдерживать атаки российских войск и удерживают ключевые позиции на фронте.

https://glavred.info/front/vrag-atakoval-desyatki-raz-v-genshtabe-rasskazali-podrobnosti-s-front-10714241.html Ссылка скопирована

Украинские войска отражают многочисленные штурмовые действия врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

О главном:

ВСУ отбили все атаки на Покровском направлении

Украинские войска остановили попытки продвижения врага на Ореховском направлении

На Краматорском направлении россияне не пытались наступать

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать попытки российских войск продвинуться вглубь украинской территории. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 10 ноября.

По данным командования, в течение суток зафиксировано 156 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб. Кроме того, противник привлек 2 228 дронов-камикадзе и совершил 3 421 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

видео дня

Активность врага на ключевых направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять штурмовых действий врага, а еще десять атак зафиксировано на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. На Купянском направлении ВСУ остановили четыре атаки, еще шесть боестолкновений продолжаются. На Лиманском направлении продолжается одно из четырех столкновений.

На Славянском направлении украинские войска отбили шесть атак в районах Серебрянки и Дроновки, на Константиновском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений. Командование отмечает, что на Краматорском направлении российские войска не осуществляли наступательных действий.

Покровское и другие южные направления

"На Покровском направлении с начала этих суток противник 59 раз атаковал в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Наши защитники сдерживают натиск противника и уже остановили все атаки", - говорится в сводке.

Также ВСУ отбили 11 атак на Александровском и семь на Гуляйпольском направлениях.

"На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника. На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки штурма позиций наших подразделений в направлении Антоновского моста", - добавило командование.

Покровск / Инфографика: Главред

Экспертная оценка развития ситуации

Российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград-Покровск, при этом продвинувшись на 17 км вглубь Днепропетровской области, что ставит под угрозу контроль над Покровском. Об этом в комментарии для Главреда сообщил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, такое продвижение врага является "серьезным и болезненным", а активизация наступления на Запорожье оставляет риски развития сценария атаки на Днепр. "Пока что российская армия движется параллельно побережью Азовского моря в сторону Запорожья. Это направление может оставаться приоритетным, но в то же время наступление может развернуться в направлении Днепра. Не хочу нагнетать панику, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития ситуации", - подчеркнул эксперт.

Ступак добавляет, что ситуация остается динамичной, и украинские силы должны контролировать как морской, так и сухопутный фронт, чтобы предотвратить опасные прорывы.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не означает, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Кроме того, российские оккупанты прорвали границу в Харьковской области. Это может стать новой "горячей" точкой фронта, если враг не захватит Купянск. Об этом заявил основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев.

Напомним, что ситуация в Запорожской области остается напряженной. Особенно в районе населенных пунктов Сладкое, Новониколаевка, Ровнополье, Новое и Новоуспеновское, где существенно расширилась серая зона, сообщает DeepState.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред