Россияне могут оккупировать областной центр Украины - раскрыт опасный сценарий

Россия адаптирует свою тактику наступательных действий и уже не проводит штурмовые действия в лоб, пытаясь инфильтрироваться в городскую застройку немногочисленными группами военных. Об этом заявил в чате на Главреде военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
"К сожалению, это можно сделать", - заявил Ступак, отвечая на вопрос о том, могут ли россияне оккупировать какой-то из украинских областных центров.
По словам Ступака, россияне меняют тактику, ведь, если раньше в лобовых штурмах, как в Бахмуте, они бросали десятки тысяч наемников, то теперь действуют малыми группами и пытаются окружать наши подразделения, активно используя авиацию.
Эксперт добавил, что речь идет не только о дронах, но и о неуправляемых бомбах с дальностью до ~50 км - даже если одна не попадает, следующие прилетают.
Он отметил, что это "тупое" оружие: неточное, но массовое и более дешевое, поэтому его применяют системно - только в октябре по фронту прошло около 1 300 КАБов, которые уничтожают все вокруг.
"Поэтому сначала россияне просто попытаются перепахать город, на который нацелятся, уничтожив все от гаражей до многоэтажек. И все, люди будут вынуждены выезжать, город будет приходить в упадок, денег там не будет, да и в бюджет поступлений станет меньше. Вот так Россия может уничтожить город", - резюмирует он.
На какой областной центр может нацелиться Россия - позиция военных
Как писал Главред, пока в эпицентре внимания находится Покровское направление, россияне параллельно активно продвигаются в направлении Запорожья. Об этом сообщил военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов.
По его словам, противник активно действует на правом фланге, пытаясь продвинуться в сторону Запорожья и обойти южную линию обороны через территорию Днепропетровской области.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ усилили попытки обойти украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных участках, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения захватчики активно используют дно высохшего Каховского водохранилища, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Украинские военные продолжают уничтожать врага на подступах к Мирнограду, где продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, заявил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.
Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной - особенно вблизи населенных пунктов Сладкое, Новониколаевка, Ровнополье, Новое и Новоуспеновское. Как сообщает DeepState, в этом районе существенно расширилась серая зона, а противник продолжает наращивать своё присутствие и активность по всей её линии.
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
