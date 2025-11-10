Россияне могут оккупировать областной центр Украины - раскрыт опасный сценарий

Россия может попытаться оккупировать один из украинских областных центров, применяя тактику тотального уничтожения городской инфраструктуры, указал Ступак.

Россияне могут оккупировать областной центр Украины, детали / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Ступак:

Россия может захватить украинский областной центр

Враг изменил тактику наступления

Для захвата россияне попытаются полностью разрушить город "тупым" оружием

Россия адаптирует свою тактику наступательных действий и уже не проводит штурмовые действия в лоб, пытаясь инфильтрироваться в городскую застройку немногочисленными группами военных. Об этом заявил в чате на Главреде военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"К сожалению, это можно сделать", - заявил Ступак, отвечая на вопрос о том, могут ли россияне оккупировать какой-то из украинских областных центров. видео дня

По словам Ступака, россияне меняют тактику, ведь, если раньше в лобовых штурмах, как в Бахмуте, они бросали десятки тысяч наемников, то теперь действуют малыми группами и пытаются окружать наши подразделения, активно используя авиацию.

Эксперт добавил, что речь идет не только о дронах, но и о неуправляемых бомбах с дальностью до ~50 км - даже если одна не попадает, следующие прилетают.

Он отметил, что это "тупое" оружие: неточное, но массовое и более дешевое, поэтому его применяют системно - только в октябре по фронту прошло около 1 300 КАБов, которые уничтожают все вокруг.

"Поэтому сначала россияне просто попытаются перепахать город, на который нацелятся, уничтожив все от гаражей до многоэтажек. И все, люди будут вынуждены выезжать, город будет приходить в упадок, денег там не будет, да и в бюджет поступлений станет меньше. Вот так Россия может уничтожить город", - резюмирует он.

На какой областной центр может нацелиться Россия - позиция военных

Как писал Главред, пока в эпицентре внимания находится Покровское направление, россияне параллельно активно продвигаются в направлении Запорожья. Об этом сообщил военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

По его словам, противник активно действует на правом фланге, пытаясь продвинуться в сторону Запорожья и обойти южную линию обороны через территорию Днепропетровской области.

Покровск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ усилили попытки обойти украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных участках, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения захватчики активно используют дно высохшего Каховского водохранилища, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Украинские военные продолжают уничтожать врага на подступах к Мирнограду, где продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, заявил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной - особенно вблизи населенных пунктов Сладкое, Новониколаевка, Ровнополье, Новое и Новоуспеновское. Как сообщает DeepState, в этом районе существенно расширилась серая зона, а противник продолжает наращивать своё присутствие и активность по всей её линии.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

