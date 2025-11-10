Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

Смертность из-за наркотиков, драк и пищевых отравлений среди военных РФ является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента.

https://glavred.info/war/vzryv-smertnosti-v-armii-rf-gur-raskrylo-skolko-voennyh-pogibli-10714046.html Ссылка скопирована

Потери россиян в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ГУР, Wkipedia

Вкратце:

Более 600 военных РФ погибли в 2024-2025 по разным причинам

Возросло количество самоубийств - 71 случай в 2024 и 86 за первое полугодие 2025 года

От отравления наркотиками за неполный 2025 год погибло 112 военных

В Центральном военном округе России в 2024-2025 годах погибло более 600 военнослужащих из-за служебной халатности, антисанитарных условий, передозировки алкоголем и наркотиками.

В частности, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года таких случаев уже 86. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

видео дня

Указано, что низкое качество продуктов в воинских частях округа привело к смерти 32 оккупантов от пищевых отравлений.

Также за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год - тогда умерло 143 человека.

"Рост уровня самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента", - добавляют в ГУР.

Насколько хватит ресурсов РФ для войны в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду о дальнейших планах РФ на фронте и о том, насколько еще хватит ресурсов оккупантов на ведение войны.

Эксперт считает, что у России пока что есть денежные ресурсы на продолжение войны. Он добавляет, что деньги - это основа, даже не люди.

"Россия воюет наемниками. Та немногочисленная часть российского населения, которая пошла на войну добровольно, это были маргиналы, готовые "сражаться за родину". Но они быстро закончились, в РФ начали печатать контракты: российские граждане начали привлекаться к войне как наемники, то есть они подписывают контракт, получают деньги и идут на войну", - объясняет Ступак.

По словам эксперта, зима - это последний рывок России, который рассчитан на то, что украинскую оборону удастся пробить, и фронт посыплется, а дальше будет Харьковская область, где равнина, а, следовательно, российские войска там смогут продвигаться, будто в лыжах по маслу.

Потери армии РФ в войне в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в октябре понесли самые большие потери с начала войны против Украины. Бойцы Сил обороны за месяц ликвидировали более 25 тысяч оккупантов.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что с начала 2025 года Россия понесла колоссальные потери в войне против Украины - около 112,5 тысячи военных. В то же время, по его словам, украинские потери значительно меньше и составляют примерно 8 тысяч человек.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери как среди личного состава, так и в технике. Оккупанты потеряли 4-9 тыс. танков и 20 тыс. бронемашин. Об этом сообщал высокопоставленный чиновник НАТО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред