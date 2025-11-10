Укр
Враг активно давит: на стратегическом направлении существенно выросла серая зона

Руслан Иваненко
10 ноября 2025, 21:55
192
Постепенная концентрация сил создает дополнительную напряженность в зоне конфликта.
ВСУ, Фронт, Армия РФ
Противник наращивает присутствие в серой зоне Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

  • Серая зона в Запорожье существенно расширена
  • Враг оккупировал Успеновку и давит на соседние села
  • Часть территории под угрозой, возможно давление на Гуляйполе

Ситуация в Запорожской области остается напряженной. Особенно в районе населенных пунктов Сладкое, Новониколаевка, Ровнополье, Новое и Новоуспеновское, где существенно расширилась серая зона, сообщает DeepState.

Противник наращивает присутствие в этом районе, а его активность зафиксирована по всей серой зоне.

Контроль над населенными пунктами

"В частности, россиянам удалось полностью оккупировать Успеновку. Сейчас также проверяется информация о захвате Сладкого и Привольного. В то же время враг продолжает давить на Новое и Новоуспеновское и постепенно поглощает Ровнополье", - сообщили в DeepState.

В организации добавили, что "количественное превосходство противника дает о себе знать, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может ставить под угрозу Гуляйполе. Оккупация Ровнополья открывает оперативное пространство с севера на город и усложняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном)".

Риски для Гуляйполя

Аналитики отмечают, что ранее Гуляйполе оставалось неприступным для врага, который неоднократно пытался прорваться в город, в частности со стороны Марфополя. Теперь же открывается новое направление, что может усложнить оборону важного населенного пункта.

Где могут давить россияне - экспертное мнение

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья.

По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в комментарии The New York Post.

Кроме того, российские оккупационные войска активизировали попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно Каховского водохранилища. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Напомним, что украинские силы продолжают уничтожать врага на подступах к Мирнограду, оборона Покровско-Мирноградского направления продолжается, заявил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

война в Украине Запорожская область новости Украины Фронт
