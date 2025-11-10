"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

Оккупанты очень активно пытаются завершить охват, прорваться ближе к центру южной части Купянска.

Захватчики пытаются отрезать всю логистику от Купянска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Обе стороны пытаются активно маневрировать в Купянске

Захватчики пытаются отрезать всю логистику от Купянска

В Купянске и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, наступательная операция оккупантов в самом разгаре. Об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире на канале "Суспільне".

Военный отметил, что захватчики не меняют наступательную тактику в районе Купянска. В Купянске продолжаются городские бои.

"Они пытаются давить тем, что есть. Они пытаются использовать те же общие принципы, а это - большое количество БПЛА, с помощью которых они пытаются прерывать логистику, и это - просачивание малых групп, но постоянное просачивание, и этих малых групп большое количество", - отметил Трегубов.

Он добавил, что вряд ли россияне что-то изменят, потому что операция находится "в самом разгаре". В то же время, по его словам, ситуация является шаткой.

"Обе стороны пытаются быть не только сильными, но и изобретательными. Обе стороны пытаются активно маневрировать, отрезать логистические пути друг друга, и здесь идет уже фехтование на малых пехотных группах, происходит достаточно тонкая работа дронщиков с обеих сторон, и именно поэтому там ситуация неоднозначная с обеих сторон", - отметил Трегубов.

При этом, оккупанты очень активно пытаются завершить охват, прорваться ближе к центру южной части города.

Трегубов обратил внимание, что российское командование распространяет заявление о якобы взятии города, но это не соответствует действительности.

"Что будет дальше? Пока трудно сказать. Очень большие усилия тратят наши ребята в обороне, очень большую изобретательность проявляют именно для того, чтобы не дать россиянам продвигаться", - добавил Трегубов.

Также он рассказал о давлении россиян, которые прилагаются с юга и востока города, и в частности, оккупанты пытаются продавить в направлении Купянска-Узлового и вытеснить украинские войска с восточного берега реки Оскол. В частности, захватчики пытаются отрезать всю логистику от Купянска.

Какие планы оккупантов - мнение военного

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровскую. Сейчас есть серьезная угроза для этого региона, ведь враг уже имеет тактический успех. Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Враг сформировал новые угрозы для Сил обороны Украины на юге Днепропетровской области. Военный акцентировал внимание на том, что год назад наши войска удерживали позиции в населенном пункте Украинка в Донецкой области, а сейчас бойцы ВСУ стараются удержать позиции на границе Днепропетровской области.

Ситуация на Купянском направлении - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске Харьковской области. В результате вражеское наступление там затормозилось, сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Как сообщалось ранее, Александр Сырский опроверг "блокирование" Сил обороны в Покровске и Купянске. Заявления пропаганды РФ о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

