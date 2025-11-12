Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

Главное из заявления ГПСУ:
- Пересечение границы Миндичем происходило законно
- Он имел все документы, которые дают право на пересечение границы
- В отношении него не было ограничений о запрете выезда
Государственная пограничная служба Украины провела проверку информации о пересечении границы гражданином Тимуром Миндичем. Об этом ГПСУ сообщила в Telegram.
Так, по результатам проверки известно, что пересечение границы Миндичем происходило законно.
"Тимур Миндич был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", - говорится в сообщении.
В службе добавили, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины.
"ГПСУ не получала от любого правоохранительного органа поручений, которыми бы должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, о запрете ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы", - заявили в ведомстве.
В то же время, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Суспільному сказал, что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей в возрасте до 18 лет.
Санкции против Тимура Миндича
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что на внеочередном заседании Кабинет Министров принял решение подать в Совет национальной безопасности и обороны предложения о введении персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Операция НАБУ - что известно
Как сообщал Главред, 10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с коррупцией в энергетике. Он отметил, что чистота в Энергоатоме является приоритетом, ведь именно эта компания обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что НАБУ пытается вернуть беглого бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации коррупционной схемы.
Читайте также:
- Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ
- НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантов
- Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"
Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред