Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

Что сказал Лавров:
- Москва готова к саммиту Трампа с Путиным в Будапеште
- Саммит сорвался из-за "подковерных докладов"
- Европа якобы саботирует мирные усилия и готовится к большой войне
РФ готова к проведению российско-американского саммита в Будапеште. Однако процесс пока находится лишь на стадии предварительных контактов. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, отрывки которого опубликовали росСМИ.
"Мы рассчитываем на здравый смысл и на то, что в Вашингтоне воздержатся от действий, которые могут эскалировать конфликт на новый уровень", - заявил Лавров.
Кроме этого, глава МИД РФ заявил, что президент США привержен поиску "устойчивого мирного решения" и пытается "понять российскую позицию по Украине". По словам Лаврова, встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште не состоялась из-за "подковерных докладов", которые получил Дональд Трамп после его разговора с госсекретарем США Марком Рубио.
Лавров также упомянул, что Трамп и Путин проводили переговоры на Аляске в августе, а 20 октября российский дипломат имел телефонный разговор с Марком Рубио для подготовки нового саммита. Впрочем, позже Трамп объявил о его отмене.
Глава российского МИД утверждает, что американский президент поддерживает идею немедленного прекращения огня с фиксацией позиций сторон на фронте. Однако Москва также требует от Украины уступок в виде дополнительных территорий.
Лавров обвинил Европу в подготовке войны
Кроме этого, российский дипломат обвинил европейские страны в срыве мирных инициатив и подготовке к "новой большой войне" с Россией.
"Европа саботирует все миротворческие усилия, вводит новые санкции, готовится к новой большой европейской войне против России", - сказал Лавров.
Он добавил, что Москва готова возобновить контакты с европейскими странами только после завершения "рософобского неистовства".
Мог бы Путин встретиться с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Владимиром Зеленским в ближайшее время, сообщает The Guardian. По словам Мерца, сначала планировалось провести двусторонний саммит между лидерами в течение двух недель, однако Кремль отказался от этой идеи.
"Честно говоря, меня это не удивляет, поскольку это часть стратегии российского президента - действовать в том же духе", - сказал он.
Встреча Трампа с Путиным - что известно
Как сообщал Главред, 16 октября после телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Путин заявили о намерении провести встречу в Будапеште. Подготовкой саммита должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров, однако 21 октября Трамп решил его отменить.
Запланированный саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште отменили из-за слишком жестких требований Кремля по Украине, сообщило издание Financial Times. Решение было принято после напряженного телефонного разговора на высоком уровне.
Впрочем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча все же планируется и находится в повестке дня, хотя и состоится позже, чем ожидалось. По его словам, переговоры приостановились из-за территориального вопроса.
О персоне: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
