'Заснул' во время обращения: в Белом доме сделали заявление о 'болезни' Трампа

Кадры, на которых Дональд Трамп "засыпает" во время обращения в Овальном кабинете, вызвали волну обсуждений в сети о состоянии здоровья президента США.

В Белом доме сделали заявление о болезни Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

В США снова заговорили о состоянии здоровья Трампа

СМИ опубликовали фото на котором Трамп "заснул" во время обращения из Овального кабинета

В Белом доме опровергли слухи о болезни Трампа

Фотографии, на которых президент США Дональд Трамп во время обращения в Овальном кабинете закрыл глаза, быстро разошлись по соцсетям, вызвав волну обсуждений относительно его состояния здоровья и работоспособности. Противники президента использовали эти кадры для критики, однако в Белом доме опровергли слухи о каком-либо ухудшении его самочувствия, сообщает CNN.

Так, во время объявления о снижении стоимости популярных препаратов для похудения, которое состоялось в четверг с участием других должностных лиц, Трамп несколько раз выглядел так, будто засыпает, пытаясь держать глаза открытыми или протирая их.

Эти кадры вызвали мгновенную реакцию оппонентов президента - в частности, пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома распространила фото с подписью: "Сонливый Дон вернулся".

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс в комментарии CNN опроверг предположение, что президент заснул во время выступления. По его словам, Трамп активно участвовал в мероприятии, постоянно выступал и отвечал на многочисленные вопросы журналистов, а само событие было посвящено историческому снижению цен на два препарата, важные для американцев, которые борются с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и другими недугами.

"Это обращение президента Трампа позволит сэкономить значительную сумму денег и спасти бесчисленное количество американских жизней, но либеральные СМИ, терпящие неудачи, хотят распространять чушь вместо того, чтобы освещать это событие", - резюмирует она.

Болезнь Дональда Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, у 79-летнего президента США Дональда Трампа обнаружили серьезное заболевание - хроническую венозную недостаточность. На его теле уже появились заметные синяки. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп обратился к врачам из-за постоянных отеков ног.

11 октября 2025 года глава Белого дома прошел плановое медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида, после которого медики официально подтвердили его диагноз. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на заключение личного врача президента.

Еще ранее, 2 сентября, личный духовный советник Трампа Марк Бернс на фоне слухов о состоянии здоровья президента написал в соцсетях короткое обращение: "Молюсь за вас, господин президент Дональд Трамп".

