Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

Виталий Кирсанов
9 ноября 2025, 15:40обновлено 9 ноября, 16:34
Отныне под санкциями - российские чиновники и агенты ФСБ по информационным диверсиям.
Украина ввела санкции против Дмитриева и Тупицкого / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Кратко:

  • Первый указ вводит санкции против восьми физических лиц
  • Вторым указом введены санкции против пяти юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о внедрении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности против премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления", - отметил президент.

Первый указ вводит санкции против восьми физических лиц, которые являются участниками преступлений против Украины и украинцев, присвоили имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, ведут информационные операции против нашего государства и внедряют образовательные стандарты РФ с антиукраинскими нарративами на временно оккупированных территориях Украины.

Отныне под санкциями - российские чиновники, агент ФСБ по информационным диверсиям, представитель информационного управления Генштаба России, а также приближенный к российскому главе финансист Кирилл Дмитриев, который занимается привлечением российских инвестиций в ключевые отрасли экономики иностранных государств, и лица, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ.

Глава государства подчеркнул, что Украина предоставит наши предложения по новым санкциям соответствующим партнерам.

Вторым указом введены санкции против пяти юридических лиц - российских издательств, которые работают на оправдание агрессии, распространение российской пропаганды в мире, а также насаждение антиукраинских настроений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Будем работать над тем, чтобы эти издательства не могли участвовать в международных книжных выставках, а их продукция была изъята из онлайн-платформ продажи по всему миру", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В частности, в новые санкционные списки введены:

  • Александр Бугаев - первый заместитель министра просвещения РФ;
  • Александр Зорин - генерал, представитель РФ в переговорной группе;
  • Алексей Комков - глава 5-й службы ФСБ;
  • Оксана Лут - министр сельского хозяйства РФ;
  • Андрей Омельчук - заместитель министра науки;
  • Александр Тупицкий - экс-глава Конституционного суда Украины.

Под санкции попали российские издательства "Вече", "Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" и "Яуза".

Президент Украины подчеркнул, что Киев передаст свои предложения по новым санкциям международным партнерам.

Повлияют ли на РФ новые санкции - мнение аналитиков

Как писал Главред, аналитики The New York Times сомневаются, что санкции существенно повлияют на военные цели Путина. Российские компании уже готовы к ограничениям, а сам диктатор готов к большим потерям ради своих планов. Кроме того, мнение Трампа может измениться.

Россия научилась обходить санкции через теневой флот и буферные компании в третьих странах. Ограничения на экспорт нефти могут лишь сократить поставки и повысить цены, стимулируя дальнейший обход санкций.

Санкции США против РФ - экспертное мнение

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отмечает, что последние санкции США коснулись прежде всего двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

По его мнению, администрация Трампа оставила возможности для расширения ограничительных мер, включая потенциальное финансовое давление и введение вторичных санкций против компаний и государств, которые продолжают торговлю с Россией в других секторах.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев является руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и уже имеет опыт налаживания контактов с Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока. В феврале этого года он был включен в команду переговорщиков с Трампом вместе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Дмитриев посещал Вашингтон в апреле, продвигая совместные бизнес-проекты России и США. После отмены встречи Трампа с Путиным Дмитриев утверждал, что подготовка встречи все еще продолжается.

В конце октября диктатор Путин отправил Дмитриева в США всего через несколько дней после того, как президент Трамп объявил о новых жестких санкциях против России.

Кто такой Александр Тупицкий

17 сентября 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины Тупицкий избран председателем КСУ сроком на три года.

29 октября 2020 года под председательством Тупицкого Конституционный суд Украины признал неконституционной значительную часть антикоррупционной реформы в Украине, это решение жестко раскритиковали украинские и международные политики, эксперты и журналисты, расценив как наступление на борьбу с коррупцией в Украине.

В декабре 2020 года президент Зеленский заявил, что глава КСУ Тупицкий не может оставаться в должности и должен уйти в отставку.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности судьи Конституционного суда Украины.

Тупицкий прекратил полномочия судьи Конституционного Суда Украины 15 мая 2022 в связи с истечением срока полномочий.

В конце 2021 года США ввели санкции против Александра Тупицкого. В тексте заявления говорится, что Александр Тупицкий и его жена были внесены в санкционный список за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время работы в украинской судебной системе.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

санкции Владимир Зеленский санкции США санкции против России Александр Тупицкий санкции Евросоюза
