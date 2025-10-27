Санкции в действии: российский "Лукойл" распродает активы

Компания "Лукойл" объявляет о намерении продать свои зарубежные активы.

Акции "Лукойла" упали на 6,5% / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей

Акции "Лукойла" упали на 6,5%

Российская нефтяная компания "Лукойл", которая из-за продолжения Москвой войны против Украины попала в список санкций США, объявила 27 октября о намерении продать иностранные активы.

"Лукойл" сообщает, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних обществ рядом государств компания объявляет о намерении продать свои зарубежные активы. Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей", – говорится в сообщении. видео дня

Российская компания отмечает, что активы продает в соответствии с лицензией американского Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Для "бесперебойной работы" своих зарубежных активов "Лукойл" не исключил подачи заявки на продление лицензии.

27 октября Daily Express сообщила, что акции "Лукойла" упали на 6,5%, их стоимость ненадолго достигла 5242 руб. (около 2787 грн), что является самой низкой с июля 2023 года.

Санкции США против РФ

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сказал, что недавние санкции США коснулись двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл".

По его мнению, Трамп оставил пространство для усиления этих санкций и распространения их на другие российские компании.

В частности, считает эксперт, возможно финансовое давление и вторичные санкции против тех компаний и государств, которые торгуют с Россией чем-то другим.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции - последние новости

Как сообщал Главред, 23 октября министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Диктатор Владимир Путин охарактеризовал новые санкции США как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

В то же время, издание Reuters недавно писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

