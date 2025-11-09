Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

Специалисты советуют создать небольшой резерв наличных, который позволит прожить хотя бы неделю-две без доступа к банковским сервисам.

Наличные - критически важны во время блэкаутов

Рекомендуется иметь деньги, которых хватит на 1-2 недели

Из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины отключения электроэнергии стали обыденностью. Для многих семей это уже не временное неудобство, а новая реальность, к которой нужно готовиться заранее - морально, материально и финансово.

Наличные - главный инструмент выживания

Когда банкоматы и терминалы не работают, единственным надежным способом расчета остается наличные. В Центре стратегических коммуникаций советуют иметь дома аварийный запас денег - примерно на 1-2 недели. Для семьи с ежедневными расходами около 1000 гривен это составляет 10-15 тысяч гривен. Купюры желательно иметь разного номинала - это упрощает расчеты в транспорте, на рынке или в небольших магазинах.

Что еще стоит иметь под рукой

Связь : запишите важные номера на бумаге и объясните детям, где их найти.

: запишите важные номера на бумаге и объясните детям, где их найти. Аптечка : лекарства для ежедневного потребления + базовый набор от простуды, боли.

: лекарства для ежедневного потребления + базовый набор от простуды, боли. Документы : копии паспортов, ИНН, медицинских справок в водонепроницаемом пакете.

: копии паспортов, ИНН, медицинских справок в водонепроницаемом пакете. Еда и вода : запас питьевой воды (3 л на человека) и технической (10-12 л), продукты длительного хранения.

: запас питьевой воды (3 л на человека) и технической (10-12 л), продукты длительного хранения. Тепло: грелки, генератор (только на открытом воздухе), теплоотражающие экраны, герметизация щелей, плотные шторы.

Специалисты советуют заранее утеплить жилье: закрыть щели в дверях и окнах, установить экраны за батареями, зашторивать окна на ночь. Это поможет сохранить тепло и уменьшить зависимость от электроэнергии.

Эти простые, но важные шаги могут стать залогом безопасности и стабильности в сложные времена.

Угроза блэкаута в Украине - мнение эксперта

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что Россия стремится вызвать полный энергетический коллапс и нарушить стабильность украинской энергосистемы.

Он отметил, что противник добивается того, чтобы из строя вышли даже атомные электростанции страны.

Что происходит с энергетикой Украины - последние новости

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Напомним, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, несмотря на массированные обстрелы и попытки выведения из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

