Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

Венгерский премьер также объяснил, почему нет продвижения в вопросе мирных переговоров.

Венгрия продолжает подготовку к встрече Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Орбан:

Саммит в Будапеште на повестке дня

Встреча лидеров США и РФ задерживается

Переговоры о мире приостановились из-за территориального вопроса

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин должны были встретиться в Будапеште еще в конце октября текущего года. Однако, по информации СМИ, саммит сорвался.

Но венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что это не так и лидеры США и страны-агрессора России встретятся в Будапеште. Об этом он сказал в интервью телеканалу ATV.

Когда состоится российско-американский саммит

По словам Орбана, обсуждение о проведении саммита в Будапеште не просто возобновили, а он был и есть на повестке дня, однако несколько задерживается. Премьер не назвал конкретную дату проведения саммита, но отметил, что он состоится "не когда мы хотим, а чуть позже".

Орбан дополнительно рассказал и о том, почему мирные переговоры приостановились. Якобы проблема в территориальном вопросе, потому что РФ хочет сначала полностью оккупировать Донецкую область и только после этого договариваться о мире.

Почему встреча лидеров в Будапеште до сих пор не состоялась

Главред писал, что по информации иностранных СМИ, запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, была отменена из-за "жестких требований" Кремля по Украине.

Решение об отмене двустороннего саммита было принято после "напряженного" телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне. Позиция Москвы оказалась слишком жесткой, что не устроило американскую сторону.

Саммит в Будапеште - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия и США должны были провести переговоры в Будапеште 30 октября. Участие в переговорах лично должны были принимать российский диктатор Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. Однако встреча так и не состоялась.

Накануне и сам президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в целесообразности поездки на встречу с главой РФ Владимиром Путиным в столицу Венгрии - Будапешт. Глава Белого дома объяснил тогда, что не хотел, чтобы такая встреча оказалась напрасной.

А потом Трамп вышел с заявлением, что хочет видеть от российского диктатора и военного преступника Путина не только разговоры, но и конкретные действия для урегулирования войны РФ против Украины. Поэтому в итоге саммит в Будапеште так и не состоялся.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

