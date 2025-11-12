Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

При нынешних темпах России потребовалось бы 103 года, чтобы завоевать всю Украину.

Россия по-прежнему выдвигает неприемлемые требования для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Трамп разочарован тем, что не смог закончить войну России против Украины.

Перзидент США недооценил решимость Путина уничтожить украинскую независимость

Война закончится не прорывом, а постепенным урегулированием, если давление на Путина сохранится

Президент США Дональд Трамп разочарован своей неспособностью положить конец войне России против Украины. Он не понимал, насколько глава Кремля Владимир Путин привержен идее уничтожения независимого украинского государства и насколько сложно будет убедить его согласиться на что-то меньшее. Об этом пишет в статье для The Atlantic Томас Райт — старший научный сотрудник Института Брукингса.

По его словам, Трамп пытался давить и на Киев, и на Москву.

"Если верить высокопоставленным чиновникам администрации Трампа, они очень близки к урегулированию войны, если только стороны проявят благоразумие. Похоже, они считают фундаментальный конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет оставшиеся неподконтрольные ей территории Донбасса; Украина хочет надёжных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и неразрешимее", - отмечает Райт.

По мнению эксперта, Трамп не понимал глубинный контекст войны, поэтому ожидал, что Путин пойдет на сделку, которая заморозила бы линии фронта, сняла бы санкции с России и не допустила бы вступления Украины в НАТО.

"Москва рассматривает свободную, независимую и военную мощь Украины как неприемлемую угрозу. Если война закончится на каких-либо условиях, кроме полного подчинения Украины России, ещё более пострадавшая и милитаризованная Украина восстановится экономически и восстановит свою оборону при поддержке Запада. Москва считает такой исход недопустимым, и её единственный план действий — уничтожить украинское государство. Именно это Москва подразумевает под устранением "коренных причин", - отмечает Райт.

Позиция России практически не изменилась с момента прихода Трампа к власти: Россия делает предложение, от которого Зеленский может только отказаться. Она требует уступок, которые политически уничтожат украинского президента, таких как сдача новых территорий и демилитаризация Украины.

"Трамп не сможет положить конец войне в ближайшие месяцы, но он может начать создавать военные и дипломатические условия для успешных переговоров уже в конце своего срока. Для этого даже не потребуется радикально менять курс. Трамп должен продолжать помогать Украине убеждать Путина в том, что у него нет никаких шансов на достижение своих целей на поле боя. Андрей Загороднюк, занимавший до войны пост министра обороны Украины, называет эту стратегию стратегической нейтрализацией: Украина будет стремиться парализовать наступательные возможности России на суше, на море и в воздухе, чтобы та, даже если сможет продолжать сражаться, не смогла бы победить", - говорится в статье.

Тем временем темпы продвижения РФ очень медленные. Недавнее исследование журнала The Economist показало, что в ходе своего летнего наступления Россия захватила лишь 0,4% украинской территории. При нынешних темпах России потребовалось бы 103 года, чтобы завоевать всю Украину.

Между тем, российские потери в 2025 году выросли на 60%, составив от 984 000 до 1 438 000 человек, включая от 190 000 до 480 000 убитых. Райт пишет по ссылкой на американского чиновника, что потери украинцев составляют примерно от четверти до трети от потерь россиян.

Эксперт считает, что Трамп хочет не столько помочь Украине одержать победу в затяжной войне, сколько активизировать свою дипломатию в целях достижения мирного соглашения. И для этого он может глобализировать свои усилия по достижению мира, возможно, созвав мирный саммит и оказывая давление на другие страны, чтобы они согласились на немедленное прекращение войны на нынешних условиях.

Украина и раньше проводила мирные саммиты и принимала в них участие, но ей было трудно привлечь страны глобального Юга к своим предложениям по урегулированию нерешённых вопросов между ней и Россией. Тот факт, что Зеленский теперь поддерживает безоговорочное прекращение огня, значительно облегчает эту задачу. Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Сенегалу, Индии и другим странам, выступавшим за мир, будет сложно отказаться от очевидной перспективы его достижения, особенно теперь, когда Трамп исключил членство Украины в НАТО.

Целью Трампа может быть сплочение большинства стран мира с требованием немедленного и безоговорочного прекращения огня, детали реализации которого будут разработаны сторонами. Россия выступит против, но будет вынуждена объяснить причины. Этот процесс высветит абсурдность требований Путина о дополнительных территориальных уступках и демилитаризации Украины.

Будучи ближайшим союзником России, Китай не порвет с Москвой, одобрив безоговорочное прекращение огня, но и ему будет неловко объяснять свой выбор.

"Война на Украине вряд ли закончится одним-единственным, впечатляющим прорывом. Но эти шаги и немного терпения могли бы помочь создать условия для постепенного урегулирования, которое не потребует от России уничтожения и подчинения своего соседа", - резюмировал Райт.

О персоне: Томас Райт Томас Райт (Thomas Wright) - старший научный сотрудник Института Брукингса. Занимал должность старшего директора по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джо Байдена. Автор книги All Measures Short of War: The Contest for the 21st Century and the Future of American Power (Yale Univ. Press, 2017). Соавтор книги Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order (2021). Является автором колонок в журнале The Atlantic по вопросам внешней политики США, России, Украины и геостратегии.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой изъять из резолюции ООН положения, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других украинских регионов. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН.

7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп прокомментировал нежелание главы РФ Владимира Путина заканчивать войну на Украине.

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они сражаются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было тяжело для Украины. Тяжело пришлось обоим. Иногда нужно просто позволить войне дойти до конца", - сказал глава Белого дома.

Когда закончится война в Украине: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию.

По его мнению, вполне реалистичный сценарий, что к этому времени Россия, вероятно, не достигнет значительных успехов на фронте и наткнется на мощную украинскую оборону. В то же время Украина сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удар по нефтяной отрасли РФ, лишив ее 30-50% доходов, что негативно повлияет на финансирование армии и приведет к нехватке личного состава.

"И тогда ситуация будет патовой - ни туда, ни сюда. При этом прифронтовые обстрелы будут, а обстрелов территории Украины, как и территории России - уже не будет. Вот тогда встанет вопрос об остановке войны на линии разграничения, и начнется дипломатический процесс. Дипломаты будут делать свою работу, на линии боевого соприкосновения будут обстрелы, как в 2015-2017 гг. Если дипломаты договорятся, тогда может быть подписание совместного документа", - сказал Ступак во время чата на Главреде.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

