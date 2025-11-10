'Путин находится в тупике': Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

Глава государства рассказал о возможных шагах Кремля, которые способны создать новые вызовы для НАТО.

https://glavred.info/war/putin-nahoditsya-v-tupike-zelenskiy-rasskazal-o-vozmozhnoy-ugroze-evrope-10713902.html Ссылка скопирована

Глава государства объяснил, почему важно следить за действиями России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Вкратце:

Путин может открыть новый фронт в Европе

Кремль проверяет "красные линии" НАТО

Гибридные атаки усиливаются из-за провалов на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может открыть еще один фронт в Европе, не дожидаясь завершения войны против Украины. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

По словам главы государства, Кремль сейчас ведет гибридную войну против Европы и пытается испытать на прочность "красные линии" НАТО.

видео дня

Путин может действовать на нескольких направлениях одновременно

"Я верю в это. Он может это сделать. Нам надо забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может делать и то, и другое одновременно", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что активизация гибридных атак с дронами в Европе может быть связана с отсутствием успехов России на поле боя.

Россия может искать новые цели из-за провалов на фронте

"Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории. Нам очень трудно, но мы дома и защищаемся", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российскому режиму нужен внешний враг, чтобы объединить страну вокруг Путина.

"Дружба с Россией не является решением для Америки. С точки зрения ценностей, Украина гораздо ближе к США, чем Россия", - резюмировал президент.

НАТО / Инфографика: Главред

Что станет "красной линией" для НАТО - мнение эксперта

Настоящей "красной линией" для НАТО может стать не сама провокация со стороны России или демонстративные запуски дронов, а реальный удар по военному объекту или по гражданским целям. В таком случае Альянс не сможет остаться в стороне. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По словам эксперта, под потенциальный российский удар могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария.

В то же время Венгрия и Словакия, по мнению Свитана, вряд ли станут объектами российских провокаций, учитывая их политическую позицию и отношения с Кремлем.

Угроза войны России против НАТО - новости по теме

Как писал Главред, Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки - "Фазу 0" - своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, что союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Ранее стало известно, что пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред