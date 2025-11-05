Берлин просит освободить от санкций часть 'Роснефти' - эксперт объяснил, почему

Аналитик отметил, что после вторжения Германия взяла под контроль все активы "Роснефти" на своей территории.

Ключевые тезисы Гардуса:

РФ использовала энергетические активы в Европе для газового шантажа ЕС

После вторжения Германия взяла под контроль активы "Роснефти" после вторжения

Юридически они российские, но фактически управляет ими Берлин

Требования Берлина о выводе немецкого подразделения "Роснефти" из-под действия новых санкций логичны. Россия годами накапливала энергетические активы в Европе, в частности - нефтеперерабатывающие заводы и газовые хранилища, однако после начала полномасштабной войны Германия взяла эти предприятия под свой контроль. Об этом в интервью Главреду рассказал аналитик энергетической политики центра Razom We Stand Максим Гардус.

"Россия накапливала энергетические активы в Европе десятилетиями. В частности, подразделения "Газпрома" владели крупнейшими в Европе подземными газовыми хранилищами в Германии. И когда Россия готовилась к войне с Украиной в 2021 году, она умышленно не закачивала газ в собственные коммерческие хранилища, чтобы в случае начала войны можно было шантажировать Европу ценами на газ и таким образом заставить ее не поддерживать Украину", - пояснил аналитик. видео дня

По его словам, у "Роснефти" также было много НПЗ по всей Европе, в том числе в Германии. После начала полномасштабной войны Берлин взял под свой контроль все объекты "Роснефти" на территории страны, поэтому на Россию они не работают.

Гардус отметил, что пока Германия их не национализировала. В ЕС действует принцип неприкосновенности частной собственности, поэтому национализация российских активов - долгий и сложный процесс, который может длиться годами.

"Поэтому нет смысла вводить санкции против НПЗ, которыми фактически управляет немецкое государство. Юридически они все еще принадлежат России, но де-факто не контролируются ею. В таком случае санкции ударят скорее по Германии, а не по России. А вот против других активов, которые по-прежнему управляются Россией - например, АЗС "Лукойла" - санкции вводить нужно и правильно, в том числе и в Германии. Поэтому в этом вопросе с Мерцем можно только согласиться", - добавил Гардус.

Почему США ввели санкции только против " Роснефти" и "Лукойла" - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что новый пакет американских санкций главным образом ударил по двум крупнейшим нефтяным компаниям России - "Роснефти" и "Лукойлу".

По его словам, администрация Дональда Трампа умышленно оставила пространство для дальнейшего усиления давления. В частности, США могут ввести дополнительные финансовые ограничения и вторичные санкции против компаний и стран, которые продолжают сотрудничать с Россией в других секторах экономики.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 23 октября Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против России. В ведомстве подчеркнули, что Москва должна немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Российская нефтяная компания "Лукойл", которая оказалась под санкциями США из-за продолжения войны против Украины, 27 октября заявила о намерении продать свои иностранные активы.

Между тем, по информации Reuters, администрация президента США Дональда Трампа готовит дополнительные ограничения в отношении России. Новый пакет санкций может затронуть другие ключевые секторы российской экономики.

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

