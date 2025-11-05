Укр
10 тысяч военных КНДР переброшены в РФ: в разведке назвали их главную миссию

Мария Николишин
5 ноября 2025, 19:16
Северокорейские власти активно пропагандируют "героизм" своих военных.
Войска КНДР в России / коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Главное:

  • 10 тысяч военных из КНДР находятся вблизи российско-украинской границы
  • Они привлечены к работам по разминированию приграничных территорий
  • Также их отправляют на временно оккупированные украинские территории

Около 10 тысяч военных из Северной Кореи находятся вблизи российско-украинской границы. Они выполняют охранные задачи. Об этом пишет The Chosun Daily.

По оценкам разведки Южной Кореи, среди 10 тысяч военных более 1000 составляют инженеры, которые привлечены к работам по разминированию приграничных территорий.

В то же время, еще около 5 тысяч граждан КНДР с сентября прибыли в Россию для участия в восстановлении инфраструктуры на временно оккупированных украинских землях.

"Северокорейские власти активно пропагандируют "героизм" своих военных, отправленных в Россию. Ким Чен Ын пытается представить эту миссию как историческое достижение, используя ее для создания нового нарратива "победы" - подобного культу событий 1950-х годов", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в Пхеньяне уже начата подготовка к открытию двух музеев, посвященных этой теме.

Участие войск КНДР в войне

В отчете Института изучения войны говорилось о том, что войска КНДР не помогают армии страны-агрессора России в боевых действиях в Сумской области.

Аналитики отметили, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого осуществляют операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

КНДР - последние новости

Как сообщал Главред, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Также известно, что Северная Корея передала России по меньшей мере 4 миллиона артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.

